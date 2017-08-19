Маршруты нескольких автобусов изменятся на время проведения фестиваля фейерверков
Изменения в работе общественного транспорта будут действовать до окончания праздничных мероприятий.
Изменения в работе общественного транспорта будут действовать до окончания праздничных мероприятий.
С 16:00 до окончания мероприятий автобус № 280 будет следовать от станции метро «Люблино» до остановки «Братеевская улица, 21» по своему маршруту, далее он пойдет по Братеевской улице до станции метро «Алма-Атинская».
С 16:40 до окончания мероприятий автобус № 764 будет следовать от станции метро «Алма-Атинская» по привычному маршруту по Ключевой улице, Проектируемому проезду № 5431, Братеевской и
С 17:00 до окончания мероприятий автобусы № 738, 742 отменяются.
С 17:00 до 00:00 будут работать экспрессные маршруты автобусов:
— № Э1 — «Метро “Каширская”» — «Улица Борисовские Пруды, дом 1»;
— № Э2 — «Метро “Домодедовская”» — «Улица Борисовские Пруды, дом 1».
Сесть на автобус № Э1 у станции метро «Каширская» можно будет на улице Маршала Шестопалова, на действующей остановке «Метро “Каширская”» для троллейбусов № 11, 11к.
Сесть на автобус Э2 у станции метро «Домодедовская» можно на дублере Каширского шоссе при направлении в область, перед пересечением с Ореховым бульваром.
Проезд в автобусах Э1, Э2 будет бесплатным.
19 и 20 августа с 18:00 улица Борисовские Пруды от Каширского шоссе до Братеевского моста будет полностью перекрыта для движения транспорта.
О других изменениях в работе наземного транспорта в столице можно узнать на сайте Мосгортранса.