Маршруты нескольких автобусов изменятся на время проведения фестиваля фейерверков

Маршруты нескольких автобусов изменятся 19 и 20 августа на время проведения фестиваля фейерверков «Ростех».

С 16:00 до окончания мероприятий автобус № 280 будет следовать от станции метро «Люблино» до остановки «Братеевская улица, 21» по своему маршруту, далее он пойдет по Братеевской улице до станции метро «Алма-Атинская».

С 16:40 до окончания мероприятий автобус № 764 будет следовать от станции метро «Алма-Атинская» по привычному маршруту по Ключевой улице, Проектируемому проезду № 5431, Братеевской и Алма-Атинской улицам и улице Борисовские Пруды до остановки «Паромная улица», далее по Ключевой и Братеевской до станции метро «Алма-Атинская», в обратном направлении — по Паромной улице и улице Борисовские Пруды, далее своей трассой до станции метро «Алма-Атинская».

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С 17:00 до окончания мероприятий автобусы № 738, 742 отменяются.

С 17:00 до 00:00 будут работать экспрессные маршруты автобусов:

— № Э1 — «Метро “Каширская”» — «Улица Борисовские Пруды, дом 1»;

— № Э2 — «Метро “Домодедовская”» — «Улица Борисовские Пруды, дом 1».

Сесть на автобус № Э1 у станции метро «Каширская» можно будет на улице Маршала Шестопалова, на действующей остановке «Метро “Каширская”» для троллейбусов № 11, 11к.

Сесть на автобус Э2 у станции метро «Домодедовская» можно на дублере Каширского шоссе при направлении в область, перед пересечением с Ореховым бульваром.

Проезд в автобусах Э1, Э2 будет бесплатным.

19 и 20 августа с 18:00 улица Борисовские Пруды от Каширского шоссе до Братеевского моста будет полностью перекрыта для движения транспорта.