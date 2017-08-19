В Калачинске из-за чумы свиней отменили День города
В эти выходные, 19 и 20 августа, в Калачинске должны были пройти празднования в честь 222-летия города. Но их пришлось отменить
В эти выходные, 19 и 20 августа, в Калачинске должны были пройти празднования в честь 222-летия города. Но их пришлось отменить
«В соответствии с Указом Губернатора Омской области “Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальный образований”, праздничные массовые мероприятия, приуроченные к Дню города Калачинска на
Так, не будет запланированного ежегодного межрайонного Фестиваля Калача, праздничной программы, концерта Омского русского народного хора, авиашоу и нескольких других мероприятий.