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10:34 (мск), источник: СуперОмск

В Калачинске из-за чумы свиней отменили День города

В эти выходные, 19 и 20 августа, в Калачинске должны были пройти празднования в честь 222-летия города. Но их пришлось отменить из-за неблагоприятной ситуации по африканской чуме свиней.

«В соответствии с Указом Губернатора Омской области “Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальный образований”, праздничные массовые мероприятия, приуроченные к Дню города Калачинска на 19−20 августа 2017 года отменяются», — сообщается на сайте правительства Омской области.

Так, не будет запланированного ежегодного межрайонного Фестиваля Калача, праздничной программы, концерта Омского русского народного хора, авиашоу и нескольких других мероприятий.

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