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10:33 (мск), источник: ТАСС

В «Петергофе» открылась выставка, позволяющая услышать жизнь царского дворца

Для создания роликов выбрали семь событий из жизни дворца Марли, в котором проходит аудиоинсталляция, зафиксированных в исторических источниках.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник «Петергоф» представил аудиоинсталляцию, которая позволяет туристам услышать звуки дворцового быта российских императоров и таким образом усилить впечатление от пребывания в бывшей царской резиденции. В рамках начавшегося в пятницу выставочного проекта «Петровский Weekend», посвященного Петру I, в петергофском дворце Марли открылась выставка «Звуки дворца».

Цель выставочного проекта — “оживить” исторические сюжеты, дополнить визуальное повествование музейных предметов звуковой интерпретацией. Для создания аудиороликов, имитирующих звуки дворцового быта, выбрано семь событий из жизни Марли, зафиксированных в исторических источниках, среди которых чаепитие императрицы Александры Федоровны с ее родным братом принцем Фридрихом Вильгельмом Карлом Прусским и первый показ Петром I своего детища иностранным гостям.
Валерия Карпович
Руководитель пресс-службы ГМЗ "Петергоф"

Посетители Марли, осматривая дворец, услышат в наушниках в разных помещениях музыку валторн, под которую ужинали члены царствующего дома, и другие звуки, которые присутствовали в повседневной жизни дворца, а на площадке у дворца туристов ожидает учитель исторических танцев, обучающий хореографии начала XVIII века.

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На лестнице второго этажа Марли звуковая инсталляция отличается от всех остальных — в наушниках слышны взрывы бомб и снарядов, звуки обстрелов, напоминающие о боях и оккупации Петергофа в годы Второй мировой войны. После войны Марли реставрировался несколько десятилетий и открылся для публики лишь в 1982 году.

Прелести уединения

Вторая выставка «Петровского Weekend» в Петергофе посвящена 65-летию послевоенного открытия павильона «Эрмитаж», который в 1952 году первым из петергофских музеев вновь распахнул двери для посетителей. Экспозиция, развернутая на аллее у павильона, рассказывает о происхождении названия «Эрмитаж», которое переводится с французского как «жилище отшельника», а также о моде на уединение, существовавшей в XVIII веке и породившей многочисленные «эрмитажи» в Европе и России. Посетителям мероприятия Петергоф предоставляет возможность пройти мастер-класс по моде той эпохи прямо под стенами Эрмитажа.

Петр и Франция

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Третья выставка проекта, получившая название «Высокий гость Парижа», посвящена отмечаемому в этом году 300-летию визита Петра Великого во Францию и рассказывает о новых событиях и явлениях, вошедших в русскую жизнь после этой поездки царя.

Одним из самых впечатляющих результатов этого визита стало основание и строительство Петергофа, который называют русским Версалем, поскольку многие идеи для своей приморской резиденции Петр позаимствовал именно в Версале. На стендах у памятника «Петр I с малолетним Людовиком XV на руках» в Купеческой гавани представлены гравюры и рисунки, а также фотографии экспонатов ГМЗ «Петергоф», отражающие историю российско-французских культурных связей.

Петергоф, известный всему миру своими парками и фонтанами, — самый популярный туристический объект России, ежегодно принимающий более 5 млн туристов. С начала 2017 года здесь побывали уже более 300 тыс. человек, а с открытием фонтанов был установлен первый рекорд посещаемости — в один из первых дней мая здесь побывали около 25 тыс. человек.

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