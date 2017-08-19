Кони тоже лечат: под Брестом открылся первый в регионе иппотерапевтический клуб
В Брестском районе этим летом открылся
В Брестском районе этим летом открылся
Корреспондент Р приехала в деревню Клейники и узнала, почему инструктор по иппотерапии должен иметь медицинское образование и при соблюдении каких условий лошадь действительно приносит больному человеку облегчение.
Верхом на Пегасе.
Идейный вдохновитель проекта Pegas Айдын Беджанов много лет трудится в строительной сфере. Сегодня у 52-летнего папы двух дочерей небольшое производство лесоматериалов. Работать с деревом Айдын Александрович любил всегда, как, впрочем, и ездить верхом. Только вот на второе хобби никак не хватало времени. Первая лошадь в личном стойле появилась лишь полтора года назад. Неожиданное предложение знакомых взять на постой мальчика, которого хозяева выставили на продажу. Статный молодой Гектор дожидался покупателя под Брестом, а семья Беджановых все больше влюблялась в него. Именно тогда у Айдына родилась мысль создать конный клуб:
— Но не обычный, где учат держаться в седле или предлагают платную фотосессию на лошади, а специализированный, сугубо для детей и взрослых, которым по медицинским показаниям рекомендована иппотерапия. Причем занятия должны быть максимально доступными в материальном плане.
Больше года Айдын не мог найти специалиста с соответствующим образованием. А доверять здоровье людей
Примерно тогда Айдын поделился своими мыслями с давнишней знакомой и будущим партнером Александрой Чистик. Она вспоминает события того времени так:
— Я окончила
Встреча с Сашей стала решающей. Заручившись поддержкой Клейниковского сельисполкома, за пару месяцев Айдын отстроил конюшню. С просторным стойлом. Комфортным амбаром для хранения сена. Удобным пандусом для посадки детей и взрослых, которые чаще всего не в состоянии оседлать животное без поддержки.
В мае хозяин конюшни заключил с индивидуальным предпринимателем Александрой Чистик договор, согласно которому для иппотерапии конюшню и лошадей специалист может использовать на безвозмездной основе. Александра, в свою очередь, часть занятий проводит бесплатно. Так иппотерапия стала доступной для особенных людей, у которых до сих пор не было средств на оздоровительный сеанс.
Доктор лошадь.
Иппотерапия — метод реабилитации посредством лечебной верховой езды. Известна она еще со времен Древней Греции, однако широко применяться начала лишь полвека назад. Норвежка Элизабет Бодикер доказала ее эффективность на практике. Она 9 лет упорно занималась верховой ездой с больной полиомиелитом Лиз Хартель. Успехи превзошли все ожидания. На Паралимпийских играх в Финляндии в 1952 году женщина, которая раньше не могла самостоятельно передвигаться, выиграла в скачках серебряную медаль. Ее ноги окрепли, и она смогла самостоятельно ходить. Вдохновленная успехом, Бодикер начала преподавать верховую езду людям с ограниченными физическими возможностями.
Пионерами иппотерапии стали страны Европы. У нас это направление делает первые шаги, хотя, как показывает опыт соседей, оно весьма востребовано. Оказалось, что занятия на лошадях помогают не только восстановиться после полиомиелита, но и справиться с остеохондрозом, ожирением, простатитом. Верховая езда незаменима при реабилитации после травм
Обычно дети охотно выполняют задания, сидя на лошади.
Многие считают, что результативность иппотерапии полностью зависит от лошади. Александра объясняет, почему человеческий фактор
— Приведу пример. Каким бы хорошим ни был скальпель, если он в руках неопытного хирурга или вообще дилетанта, толку будет мало. То же самое с иппотерапией. Лошадь — это отличный инструмент, но положительный эффект возможен только тогда, когда рядом мастер своего дела.
В иппотерапии, как и в любом другом ремесле, много нюансов. Например, выбор лошади. Порода не имеет значения, а вот возраст и характер — да. Она должна быть не моложе шести лет. То есть объезженная. А еще — понимать и, самое главное, выполнять команды того, кто ее ведет. При любых обстоятельствах. Не трусить и не дергаться от внезапных звуков (особенные дети порой громко реагируют во время сеансов, могут внезапно сжать лошадь руками или ногами). Животное всегда должно оставаться невозмутимым.
Айдын:
— К нам однажды приехала женщина, которая девять лет не вставала с коляски. Когда она сделала круг на лошади, по ее щекам потекли слезы. Всадница призналась, что у нее возникло ощущение, будто она снова идет.
В том, что обычная езда верхом для решения определенных проблем со здоровьем не годится, посетители клуба убеждаются на собственном опыте. Василий Драцевич водит
— У дочери нарушения
Еще один важный аспект — контакт инструктора с ребенком. Александра утверждает, что пройти переподготовку в московском вузе может не каждый желающий, а только те, у кого есть диплом медицинского, педагогического или психологического профиля:
— Мы работаем с определенной категорией людей. Многие не разговаривают, имеют психоневрологические особенности, нередко закомплексованы и на сеансе стесняются делать элементарные вещи, которые просит инструктор. Поэтому одна из самых сложных задач специалиста — раскрепостить наездника.
Александра старается видеть в своих клиентах не диагнозы, а личностей. Она терпелива и работает по принципу: если ты не понимаешь
Здоровье в седле.
Нашу беседу прерывает телефонный звонок. Подъезжает мама с трехлетними близнецами. У них ДЦП. К слову, родители оплачивают 30-минутные занятия только за одного мальчугана.
Александра уверена:
— Иппотерапия позволяет ребенку снять психологические блоки. Один мальчик с ДЦП совсем не говорил на первых занятиях. Спустя месяц, как только подъедет их машина, слышно из открытого окошка: Папа, лошадь, хочу.
Напоследок как бы в шутку интересуюсь: не боится ли Pegas конкуренции. Собеседники отрицательно качают головами: работы в этом направлении хватит всем желающим. Главное, чтобы за дело брались профессионалы. А вообще, Айдын настроен расширяться: если найдется человек, готовый работать с душой, то средства на переподготовку в московском вузе клуб найдет.
Анна ГЕННАДЬЕВА.