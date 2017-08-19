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10:45 (мск), источник: РИАМО

Фестиваль мороженого пройдет в столичном парке «Сокольники» 19—20 августа

Посетители парка «Сокольники» 19 и 20 августа смогут попробовать различные сорта мороженого и других сладостей в рамках фестиваля «Лакомка».

Источник: РИА "Новости"

РИАМО — 19 авг. Посетители московского парка «Сокольники» 19 и 20 августа смогут попробовать различные сорта мороженого и других сладостей в рамках фестиваля «Лакомка», сообщается на сайте парка.

На Фонтанной площади парка “Сокольники” 19 и 20 августа пройдет гастрономический фестиваль мороженого и сладостей “Лакомка”. На центральных аллеях парка разместятся 200 торговых точек ведущих производителей мороженого, напитков, кондитерских изделий и национальных сладостей.

На фестивале представят мороженое, кондитерские изделия, халву, козинаки, мармелад, японское рисовое мороженое «мочи», сорбеты и другую продукцию, включая напитки — коктейли, домашние лимонады, бабл-ти и другие.

Посетители смогут попробовать и приобрести свыше 150 разновидностей лакомств, привезенных из разных регионов России и из-за рубежа.

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Во время загрузки произошла ошибка.
26 июля© Ньюстюб
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