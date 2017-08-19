Андрей Малахов станет ведущим «Новой волны — 2017» в Сочи
Один из концертов в рамках конкурса «Новая волна — 2017» проведет известный шоумен Андрей Малахов.
Один из концертов в рамках конкурса «Новая волна — 2017» проведет известный шоумен Андрей Малахов.
О том, что покидающий «Первый канал» и популярную программу «Пусть говорят» телеведущий приедет в Сочи, сообщается на официальном сайте конкурса.
Малахов уже вел «Новую волну», но это было в Юрмале в 2004-м году. Конкурс переехал в Сочи в 2015 году. Пока неизвестно, кто станет его соведущим.
Как сообщали Юга.ру, в этом году конкурс будет проходить с 8 по 14 сентября в специально возведенном концертном зале New Wave Hall на территории Олимпийского парка. Помимо основной программы, в которой за победу в течение трех отборочных туров будут бороться 15 финалистов, в этот раз на «Новой волне» пройдет концерт членов жюри,
На закрытии фестиваля 14 сентября выступит Робби Уильямс.