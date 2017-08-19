В центре Уфы появился необычный музыкант
В центре Уфы, на Гостином дворе, всех прохожих привлекала башкирская и татарская музыка на гармони. Только звучала она необычно, словно играло электронном пианино.
В центре Уфы, на Гостином дворе, всех прохожих привлекала башкирская и татарская музыка на гармони. Только звучала она необычно, словно играло электронном пианино.
При знакомстве оказалось, что это знакомый многим уфимцам по сюжетам республиканского телевидения, лауреат многих международных конкурсов,
Он приехал из Италии, где жил в последние годы. «Уфа совсем изменилась, но не всегда в хорошую сторону. Люди здесь усталые, равнодушные. Проходят мимо, как зомби — а я ведь сижу здесь не только ради заработка. Я хочу гармонизировать общество музыкой, — поделился своими мыслями музыкант. — В Италии давно уже подошли бы, заказали любимую песню, постояли бы, отдохнули душой… Я ведь знаю весь мировой репертуар».
Да, у уфимцев несколько другое поведение. Он слушали издалека, затем подходили и благодарили. Пожилой татарин сердечно поблагодарил его за народную песню, положил сто рублей.
Играет Хайдар на изобретенной им цифровой гармони. Как и синтезатор, на гармони Хайдара может зазвучать орган, гитара, клавесин и многое другое. Что он нам и продемонстрировал.