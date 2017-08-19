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11:41 (мск), источник: PROUFU.ru

В центре Уфы появился необычный музыкант

В центре Уфы, на Гостином дворе, всех прохожих привлекала башкирская и татарская музыка на гармони. Только звучала она необычно, словно играло электронном пианино.

При знакомстве оказалось, что это знакомый многим уфимцам по сюжетам республиканского телевидения, лауреат многих международных конкурсов, музыкант-новатор Хайдар Якшибаев.

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Он приехал из Италии, где жил в последние годы. «Уфа совсем изменилась, но не всегда в хорошую сторону. Люди здесь усталые, равнодушные. Проходят мимо, как зомби — а я ведь сижу здесь не только ради заработка. Я хочу гармонизировать общество музыкой, — поделился своими мыслями музыкант. — В Италии давно уже подошли бы, заказали любимую песню, постояли бы, отдохнули душой… Я ведь знаю весь мировой репертуар».
Да, у уфимцев несколько другое поведение. Он слушали издалека, затем подходили и благодарили. Пожилой татарин сердечно поблагодарил его за народную песню, положил сто рублей.

Играет Хайдар на изобретенной им цифровой гармони. Как и синтезатор, на гармони Хайдара может зазвучать орган, гитара, клавесин и многое другое. Что он нам и продемонстрировал.

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