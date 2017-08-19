В центре Уфы появился необычный музыкант

Он приехал из Италии, где жил в последние годы. «Уфа совсем изменилась, но не всегда в хорошую сторону. Люди здесь усталые, равнодушные. Проходят мимо, как зомби — а я ведь сижу здесь не только ради заработка. Я хочу гармонизировать общество музыкой, — поделился своими мыслями музыкант. — В Италии давно уже подошли бы, заказали любимую песню, постояли бы, отдохнули душой… Я ведь знаю весь мировой репертуар».

Да, у уфимцев несколько другое поведение. Он слушали издалека, затем подходили и благодарили. Пожилой татарин сердечно поблагодарил его за народную песню, положил сто рублей.