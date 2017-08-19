В Волгограде открывается новая спортивная площадка

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, все районы города-героя получили комплекты оборудования, с начала августа ведутся работы по подготовке территорий и монтажу конструкций. Всего в городе будет установлено 10 таких площадок.

Сегодня в парке ведутся работы по монтажу оборудования и благоустройству спортивной площадки. Специалисты МБУ «ЖКХ Дзержинского района» в настоящий момент собирают конструкции турников, шведской стенки, брусьев и других модулей, которые позволят всем желающим заниматься гимнастикой, а также готовиться к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Спортплощадка устанавливается на общей площади 40 квадратных метров. В целях безопасности вокруг спортивных элементов установят ограждение. Торжественное открытие объекта с участием руководства города, представителей компании «Спортмастер» и жителей Дзержинского района запланировано на конец августа.

— Работы по подготовке территории начались две недели назад, — сообщил заместитель директор МБУ «ЖКХ Дзержинского района» Сергей Расстрыгин. — Выровнен грунт, завезен песок, и сегодня мы приступаем к сборке и монтажу спортивного оборудования. В начале будущей недели площадка будет готова.

Это будет один из двух крупнейших спортивных объектов на территории Волгограда в рамках масштабного социального проекта «Поколение Спортмастер». В двух районах — Тракторозаводском и Ворошиловском — площадки «Спортмастер» уже функционируют. Еще по одной появятся в Центральном, Советском, Кировском и Красноармейском. В Краснооктябрьском и Дзержинском районах предполагается установить по две площадки. Причем, в каждом из этих районов один объект будет крупнее остальных за счет количества спортивных элементов.

Волгоград стал одним из ста городов России, которым компания «Спортмастер» до 2018 года подарит тысячу современных площадок, оснащенных спортивно-развивающим оборудованием. Оно предназначено как для детей, так и для взрослых. Проект поддержали и одобрили члены Экспертного совета по физической культуре и спорту комитета по социальной политике Совета Федерации.