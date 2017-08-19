Почему жителей семи деревень Докшицкого района отрезали от ближайшего горпоселка шлагбаумом

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Для начала попробуйте решить задачку. Прежде сельчанину Вячеславу Шпэту, чтобы добраться от родной деревни Слобода Докшицкого района до Бегомля на машине, нужно было потратить 25 минут. С прошлой недели время в пути составляет больше часа. Как, почему, если населенные пункты остались на своих местах?

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Не будем томить читателя, сразу дадим ответ. Дело в том, что на дороге между докшицкой Слободой и лепельской деревней Рожно, которая связывала первый населенный пункт с Бегомлем, выросли ворота с замком. Сейчас вместо 23 километров путь до горпоселка составляет все 50.

Разница несущественная? Но если учесть, что объездная дорога не самого лучшего качества (с гравийным покрытием), путешествие до Бегомля становится настоящей полосой препятствий. Инициаторы установки конструкции — администрация Березинского биосферного заповедника, по территории которого и проходит путь, — руководствовались тем, что маршрут не входит в перечень дорог общего пользования, значит, двигаться по нему запрещено. Сельчане недоумевают: как, ведь ездили по дороге испокон веков? Можно ли решить проблему, чтобы учесть интересы сельчан и соблюсти букву закона, разбиралась на месте корреспондент СГ.

Нарушают закон и просят этому помочь?

Дорожный вопрос между жителями Слободы, Осетища, Бедино, Федорков, Кадлубища, Липников, Заольховья и администрацией Березинского биосферного заповедника назрел давно. Ближайший путь, который связывал населенные пункты с главной магистралью — автодорогой М-3 Минск—Витебск, проходил до лепельской деревни Рожно по заповеднику. Однако семикилометровый участок по качеству покрытия оставлял желать лучшего: из-за дождей дорогу постоянно размывало. Зимой ухабистый путь превращался в заснеженную тропу. Разве что счастливчик да обладатель внедорожника мог проехать по ней без приключений. Было ясно — дорога требует ремонта. С этой просьбой к директору заповедника и обратились местные жители. Однако в середине прошлой недели дорогу… закрыли. Заповедник стоит на своем: все сделали по закону.

Держу на авто путь в деревню Домжерицы Лепельского района, где и находится администрация заповедника. Всего в нескольких километрах от нее на М-3 два дорожных информационно-указательных знака: до Рожно — 1 километр, до Слободы — 7. Сворачиваю на Слободу. Проехав несколько десятков метров по асфальтированной дороге, упираюсь в злополучное препятствие. Ворота действительно есть, закрыты на замок, по бокам — бетонные плиты, чтобы находчивый водитель не извернулся и не проехал по заповедной зоне. Вопросы возникают сразу: кто отпирает ворота в случае необходимости, ведь сторожей вблизи нет? А если нужно проехать службам оперативного реагирования?

Директор Березинского биосферного заповедника Андрей Прокошин поясняет мне, что в решении закрыть дорогу никакого самоуправства нет:

— Дорога от деревни Рожно до Слободы входит в состав земель особо охраняемой природной территории — Березинского заповедника. Исходя из решения Витебского облисполкома от 23 мая 2014 года № 317 Об утверждении перечня местных автомобильных дорог Витебской области этот путь не относится к дорогам общего пользования и предназначен для внутрихозяйственных и технологических перевозок, используется для природоохранной, эколого-туристической и лесохозяйственной деятельности заповедника. Проще говоря, это часть заповедника. Движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования запрещено. Спорный участок к последним не относится. Это требование законодательства, и оно соблюдается в полной мере: везде стоят металлические шлагбаумы с замками. Территория заповедника в Лепельском и Докшицком районах по законодательству в норме, кроме этого участка в семь километров. Сейчас мы привели его к установленным законом требованиям.

Но почему именно сейчас? У директора на этот счет тоже есть объяснение. Узнаю, что в свое время путь от Рожно до Слободы тоже был закрыт: стоял деревянный контрольно-пропускной пункт, а на дороге — металлический шлагбаум с замком. Правда, когда это было, Андрей Михайлович не припомнит. Забегая вперед, скажу, что не помнят такого факта и сельчане. Однако все сходятся в одном: последние лет 15 путь был открыт. О том, что по нему двигаются автомобили, администрация знала:

— Мы, скажем так, лояльно относились к такому факту. Думая, что проживающие близ этой территории люди вреда при движении заповеднику не наносят, дорогу таким кардинальным образом не перекрывали. Там проходило лишь оперативное дежурство и контроль. Служба охраны регулярно выезжала с рейдами, на этой дороге ни разу не выявила нарушений законодательства (то есть в момент рейдов по ней никто не передвигался). Но последние обращения расставили акценты: сами жители деревень сообщили, что используют ее для передвижения и просят отремонтировать. Коллизия: они нарушают закон и просят нас этому поспособствовать? Естественно, на обращение мы отреагировали — привели дорогу в соответствие с законодательством. Вместе с тем жители Слободы от мира отрезанными не оказались: между деревнями Бедино, Федорки, Слобода, Осетище, Беседа с центром сельсовета в Березино и центром района городом Докшицы действует дорога общего пользования с гравийным покрытием. Она на балансе Докшицкого ДРСУ-180, обслуживается, грейдируется, установлены дорожные знаки, ходит общественный транспорт. Именно по ней и должны передвигаться люди. Тем не менее пошла волна возмущений от тех, кто по этому пути едет в Минск.

Сельчанам докшицкой Слободы дорога нужна как воздух.

В деревне Слобода подтвердили, что по дороге часто к ним добирались родственники из Минска, однако такой путь удобен не только им. Факты? Пожалуйста. Посты службы РОЧС есть в Докшицах, Бегомле, Глинном. Если вдруг крупный пожар, подключаются и силы Домжерицкого пожарного аварийно-спасательного поста. Так вот, пожарным из Бегомля и Домжериц к Слободе быстрее проехать по семикилометровому участку. В этом году уже три раза спасатели тушили пожар — в Бедине, Беседе и Березино. И вдруг ворота. Благо у службы всегда есть доступ для подъезда. Если бы ЧП произошло сейчас, замок на воротах помехой бы не стал. Чего не скажешь о медиках.

Уточняю. Только за полтора месяца — с начала июля до середины августа — в Скорую помощь в Бегомле поступило сем вызовов в данные населенные пункты. На последний, к слову, скорая мчалась уже в объезд. Мнение водителя о новом маршруте однозначное: О чем говорить, конечно, есть неудобства. Если раньше до той же Слободы доезжали за 20 минут, сейчас — почти за час. Только посчитайте: путь к деревне и обратно сейчас 100 километров. Раньше — 50. И дело еще осложняется вот чем: если по старому маршруту разбитая дорога была на участке в семь километров, то по новому — дорога вся гравийная. Пройдет дождь, ее тут же размывает. В Бегомльской районной больнице, где работает отделение скорой помощи, всего один автомобиль быстрого реагирования. А населенных пунктов — 59. Если фельдшер будет необходим в одном из них, а автомобиль уехал на Слободу в объезд, быстро помочь человеку уже не получится. Счет здесь идет порой не на минуты — на секунды.

Нужна дорога и другим службам оперативного реагирования: милиции и МЧС. Казалось бы, они есть и в Докшицах. А для того, чтобы попасть из райцентра в населенные пункты Березинского сельсовета, данный участок дороги не нужен. Но дело в том, что реагируют на ЧП службы Бегомля: сюда стекаются обращения в скорую, милицию, подключают бригаду пожарной аварийно-спасательной части.

По этой семикилометровой зоне мы ездили в аптеку, в магазин, на почту, — перебивают один одного сельчане в разговоре со мной. На встречу с журналистом собралась почти вся Слобода, а это 35 человек. Всего же в населенных пунктах, которых лишили короткого пути, 92 человека. Пять из них — школьники. Девочку из Осетища, например, отец возил на учебу в Лепель, через все ту же лесную дорогу. Двое детей живут и в Слободе. Школу в Березино закрыли, поэтому перед родителями стоял выбор, куда отдавать чадо — в Глинное или Бегомль. До первого 42 километра, до второго было 23. Однако когда дорогу закрыли, вопрос автоматически снялся: дети пойдут в школу в Глинное. Трудоспособных в деревнях — 32 человека. Многие из местных работают в заповеднике, и им тоже проще было добираться через Рожно.

— Да о чем вы, у нас столько инвалидов, как им теперь ездить в Бегомль?

Слободчанин Вячеслав Шпэт недоумевает: Если раньше те, у кого есть машина, без труда подкидывали до горпоселка, то сейчас лишний раз никто не поедет. А другие объекты? У нас ведь никакой инфраструктуры, только автолавка ходит. Мы как отшельники теперь.

Недовольны и тем фактом, что туристам, например, путь по спорной дороге открыт (в случае экскурсии шлагбаум поднимут). А местные жители не у дел. Понятно, что закон нарушать нельзя, — твердят сельчане, — но надо и по-человечески к решению вопросов подходить. Ведь дело не только в шлагбауме. Даже если его откроют, пройдет дождь, дорогу опять размоет. Почему ее не отдать на баланс дорожникам? В свою очередь, сельчане неоднократно предпринимали попытки привести покрытие в нормальный вид. Сами собирали деньги, чтобы ухабы подсыпали. Но стараний никто не оценил…

В списках не значилась.

Гордиев узел в силах разрубить райисполкому. Он может инициировать передачу данного участка КУП Витебскоблдорстрой. Ведь на территории заповедника есть дороги общего пользования, которые обслуживаются дорожными службами — филиалами организации. В Докшицком райисполкоме позицию сельчан разделяют. Заместитель председателя по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Карчевский уже выстраивает алгоритм действий:

— Понятно, что сельчан не отрезали в прямом смысле от горпоселка, но дорога им действительно нужна. Вы же сами изучили факты по медобслуживанию, реагированию других оперативных служб. В свою очередь, мы готовим ходатайство в Березинский биосферный заповедник и Витебскоблдор- строй о передаче этого участка дорожной службе. Тогда решится вопрос и со шлагбаумом, и с ремонтом участка пути.

Однако есть одно но. Дорога в перечне местных автомобильных дорог никогда не значилась. Эту информацию СГ подтвердили в областном ремонтно-строительном предприятии. Включить ее в этот перечень теоретически возможно, однако процедура отчуждения, прямо скажем, недешевая. Нужна экспертиза участка, следует просчитать, сколько будет стоить привести ее в надлежащее состояние, поставить дорожные знаки, обеспечить безопасный проезд. В итоге этот небольшой путь упрется в большие деньги, как сейчас сельчане упираются в шлагбаум.

Еще одна интересная деталь. В 2014 году администрация заповедника писала обращение областным дорожникам и предлагала взять эту дорогу на баланс. Получили отказ — по причине экономической нецелесообразности. К тому же есть другой маршрут, который как раз уже включен в перечень автодорог общего пользования. Его достаточно, чтобы предоставить сельчанам необходимое движение. Выходит, точку в споре между жителями семи деревень и заповедником может поставить Витебскоблдорстрой.

ОТ АВТОРА.

По объездной дороге, которая проходит по деревням Бедино, Федорки, Слобода, Осетище, а затем через Березино, Бересневку, Липск к Бегомлю (значится на карте автодорог) проехала сама. Теперь понимаю недовольство сельчан этим отрезком в 50 километров. Гравийка отнимает больше часа времени, ведь двигаться по ней, если пожалеть машину, можно не быстрее 60 километров в час…