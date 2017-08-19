Дочь Веры Глаголевой написала трогательное послание матери

«Ты была всем для меня! Все мои 38 лет мы были рядом, мы созванивались по десять раз на день и это была наша жизнь, ты знала все про нас, кто где и как, мы даже никогда не ссорились по настоящему, мы жили все эти годы рядом и это было самым большим счастьем, всегда ощущать рядом с Тобой себя маленькой девочкой, — цитирует Анну сайт kp.ru. — Ты всегда была нашей поддержкой и опорой. Ты слишком рано нас оставила, слишком несправедливо рано. У нас столько было планов, ты так много могла ещё сделать, так много…