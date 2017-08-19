Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Ученые вывели идеальный график повседневной жизни
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж
Как сейчас живет Николай Караченцов: эксклюзивное видео актера
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
"Четвертый размер": СМИ о снимке Татьяны Арно
Путин испытает в Сирии разрушительное оружие - СМИ
РФ уже не будет доброй: наших соседей ждет мрачное будущее - СМИ
США готовятся к массовому уничтожению долларов
Путин испытывает в Сирии разрушительное оружие – СМИ
Эксперт: армия Украины готовится к реваншу
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Муссонные наводнения в Южной Азии
13:42 (мск), источник: Publika.md

Дочь Веры Глаголевой написала трогательное послание матери

Старшая дочь Глаголевой Анна Нахапетова поделилась в соцсетях трогательным постом, который она посвятила покойной маме, передаёт Газета.Ru.

Источник: Publika.md

«Ты была всем для меня! Все мои 38 лет мы были рядом, мы созванивались по десять раз на день и это была наша жизнь, ты знала все про нас, кто где и как, мы даже никогда не ссорились по настоящему, мы жили все эти годы рядом и это было самым большим счастьем, всегда ощущать рядом с Тобой себя маленькой девочкой, — цитирует Анну сайт kp.ru. — Ты всегда была нашей поддержкой и опорой. Ты слишком рано нас оставила, слишком несправедливо рано. У нас столько было планов, ты так много могла ещё сделать, так много…

Ты дарила людям любовь и красоту, Тебя нельзя было не любить, Ты излучала свет! Ты всегда говорила, что плохая бабушка, но Ты была лучшей бабушкой и самой лучшей мамой! Я могу много писать и напишу обязательно, но сейчас душат слезы и невозможно дышать. Наша жизнь разделилась на До и После…

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Полиция рассказала подробности ликвидации нападавшего в Сургуте
Россию признали одним из лидеров в оказании гуманитарной помощи
Путин поручил сократить число и сроки проверок предпринимателей
США заявили о намерении уйти из Сирии после победы над ИГ
Нападение в Турку признали терактом
СМИ узнали подробности отставки главного стратега Трампа
В Сиднее машина въехала в магазин
Спорт
Все, что нужно знать о дерби «Спартак» — «Локо» Реванш за Суперкубок, ротация Карреры и трансферы «Локомотива» — главное о центральном матче 7-го тура РФПЛ
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербургский хостел за долги отдали банку
Военным разрешили изымать земли у граждан
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады выходит замуж 20-летняя Мария Сиротинская и ее избранник Влад Ситдиков стали героями нового выпуска программы «Мужское и женское» на Первом канале.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь