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11:33 (мск), источник: ТАСС

В московском Доме кино началось прощание с Верой Глаголевой

У служебного входа, по просьбе родных, была выставлена охрана, которая пропускала только лично знавших актрису людей.

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13
фотографий
13
фотографий

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Москва провожает в последний путь народную артистку РФ Веру Глаголеву, скончавшуюся в среду в Германии на 62-м году жизни. Прощание началось в 11:00 мск. Дом кино уже заполнен людьми, а перед входом выстроилась огромная очередь.

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На время прощания в Доме кино установлены беспрецедентные меры безопасности — у служебного входа, по просьбе родных, выставили охрану, которая пускала только лично знавших актрису людей, которые должны были назвать кодовое слово.

Одними из первых проститься с Глаголевой пришли российский исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров и продюсер Марк Рудинштейн. После траурной церемонии прощания пройдут похороны на Троекуровском кладбище, куда будут пускать только близких актрисы.

Глаголева — актриса, режиссер. Исполнила роли почти в 50 кино- и телевизионных картинах, в том числе в фильме «Искренне Ваш…» (1985), «Сошедшие с небес» (1986), «Бедная Саша» (1997), телесериале «Маросейка, 12» (2000) и других. Режиссерским дебютом Веры Глаголевой стала психологическая мелодрама «Сломанный свет» (1990) о безработных актерах.

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