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11:37 (мск), источник: Nur.kz

США готовятся к массовому изъятию долларов

Федеральный резерв США видит только один способ избавиться от напечатанных в огромных количествах долларов.

Финансовые власти США планируют изъять с рынка колоссальный объем долларовой ликвидности, что в свою очередь вызовет спрос на американскую валюту и приведет к ее росту. Ожидается, что о начале операций по сокращению баланса будет объявлено на предстоящем заседании Федерального резерва, сообщает Ридус.

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На первом этапе планируется «уничтожать» по десять миллиардов долларов в месяц, после чего этот объем будет увеличен до 50 миллиардов, отмечает издание. За такое решение высказалось большинство членов Комитета по открытым рынкам, многие из которых предлагали заняться «сжиганием долларов» еще в июле.

В ответ на глобальный кризис 2008 года ФРС США выпустило на мировой рынок примерно 3,5 триллиона долларов. В результате финансовая система оказалась наводнена бесплатными денежными ресурсами, хлынувшими на рынки и вызвавшими их бурный рост.

По словам американских экспертов, избыток легкодоступных долларов послужил причиной масштабных спекуляций и формирования рыночных пузырей. Теперь ФРС будет пытаться «сжечь» весь этот избыток шальных денег любым доступным способом.

Для реализации данной задачи Минфин США намерен резко увеличить выпуск долговых бумаг в четвертом квартале. Предположительно, с октября по декабрь «облигационный пылесос» высосет с рынка в общей сложности 501 миллиард долларов.

Размещение рекордного количества облигаций начнется во второй половине октября. Массовое изъятие долларов негативно отразится на развивающихся странах. По данным банка JP Morgan, ФРС за три года может сократить баланс на 2,2 триллиона долларов.

Это, в свою очередь, приведет к оттоку капитала с развивающихся рынков на 220 миллиардов долларов. По словам старшего директора Института международных финансов Сони Гиббс, каждый изъятый ФРС доллар уменьшает приток капитала в развивающиеся страны на десять центов.

«Сокращение баланса ФРС — это действительно плохая новость для мировой экономики. Несколько триллионов долларов, “напечатанных” в период кризиса, будут изъяты из финансовой системы, что приведет сразу к нескольким последствиям», — пояснил изданию вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

Во-первых, по словам эксперта, предложение долларов станет меньше, и «зеленый» подорожает. Период ослабления американской валюты закончен — впереди новые максимумы к евро, йене, да и к российскому рублю, считает он.

Во-вторых, дорогой доллар — это негативное событие для рынка нефти, который и так находится под давлением из-за перепроизводства.

Согласно прогнозам, баррель марки Brent может к началу осени упасть до уровня 45 долларов, что приведет, кстати, к дальнейшей девальвации рубля, который все так же зависит от котировок черного золота.

«Российская валюта в паре к доллару, по нашим оценкам, может вернуться в сентябре к привычному диапазону 62 на 65 рублей за один доллар. Наконец, действия ФРС приведут к удорожанию заемного капитала по всему миру. Стоит также добавить, что биржевые площадки ждет период длительной коррекции. Эпоха роста, основанного на дешевом, доступном долларе, закончилась», — заявил специалист.

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