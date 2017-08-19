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12:13 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму восстановили электроснабжение

В населенных пунктах Крыма восстановили электроснабжение после ливня, который обрушился на полуостров 18 августа.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым, в работах по устранению отключений были задействованы 16 бригад «Крымэнерго» — 37 человек и 14 единицы техники.

Из-за непогоды в пятницу в Крыму шесть населенных пунктов остались без электричества, три частично были отключены от электроснабжения. Были подтоплены 189 домовладений в селе Яркое поле Кировского района, поскольку дренажные системы не справились с мощными потоками воды.

Всю ночь проводились работы по ликвидации чрезвычайных происшествий: были эвакуированы 76 человек из них 23 ребенка, которые пострадали от схода грязевого потока и подтопления жилых домов. Сотрудники МЧС откачивают воду из жилых домов, расчищают дороги. К ликвидации последствий паводка привлечены 68 человек 12 единиц техники, в том числе от подразделения МЧС России.

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