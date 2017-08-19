В Крыму восстановили электроснабжение
В населенных пунктах Крыма восстановили электроснабжение после ливня, который обрушился на полуостров 18 августа.
В населенных пунктах Крыма восстановили электроснабжение после ливня, который обрушился на полуостров 18 августа.
Как сообщили в
Всю ночь проводились работы по ликвидации чрезвычайных происшествий: были эвакуированы 76 человек из них 23 ребенка, которые пострадали от схода грязевого потока и подтопления жилых домов. Сотрудники МЧС откачивают воду из жилых домов, расчищают дороги. К ликвидации последствий паводка привлечены 68 человек 12 единиц техники, в том числе от подразделения МЧС России.