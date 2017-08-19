В Крыму восстановили электроснабжение

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым, в работах по устранению отключений были задействованы 16 бригад «Крымэнерго» — 37 человек и 14 единицы техники.

Из-за непогоды в пятницу в Крыму шесть населенных пунктов остались без электричества, три частично были отключены от электроснабжения. Были подтоплены 189 домовладений в селе Яркое поле Кировского района, поскольку дренажные системы не справились с мощными потоками воды.