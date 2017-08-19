Подростки на мопедах устроили опасную езду в центре Воронежа

Воронежцы обсуждают видеозапись, на которой подростки на мопедах продемонстрировали небезопасную езду в центре Воронежа. Её выложил автомобилист, который снял юношей на улице Плехановской и выложил в сети 18 августа.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=269633771&id=456239125&hash=5ccf0fc327070d4d&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На записи видно, как трое подростков на мопедах едут на задних колёсах. Они начинают двигаться от перекрёстка улиц Плехановской и Фридриха Энгельса.