Подростки на мопедах устроили опасную езду в центре Воронежа
Трое юношей демонстративно проехали по улице Плехановской на задних колёсах.
Трое юношей демонстративно проехали по улице Плехановской на задних колёсах.
Воронежцы обсуждают видеозапись, на которой подростки на мопедах продемонстрировали небезопасную езду в центре Воронежа. Её выложил автомобилист, который снял юношей на улице Плехановской и выложил в сети 18 августа.
На записи видно, как трое подростков на мопедах едут на задних колёсах. Они начинают двигаться от перекрёстка улиц Плехановской и Фридриха Энгельса.
У одного из юношей на мопеде пассажир — вероятнее всего, девушка. Но это не останавливает подростка от того, чтобы поднять мопед «на дыбы». Один из троих водителей мопедов, несмотря на безрассудные манёвры, едет без защитного шлема.