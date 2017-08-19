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12:39 (мск), источник: Вести - Воронеж

Подростки на мопедах устроили опасную езду в центре Воронежа

Трое юношей демонстративно проехали по улице Плехановской на задних колёсах.

Воронежцы обсуждают видеозапись, на которой подростки на мопедах продемонстрировали небезопасную езду в центре Воронежа. Её выложил автомобилист, который снял юношей на улице Плехановской и выложил в сети 18 августа.

Во время загрузки произошла ошибка.

На записи видно, как трое подростков на мопедах едут на задних колёсах. Они начинают двигаться от перекрёстка улиц Плехановской и Фридриха Энгельса.

У одного из юношей на мопеде пассажир — вероятнее всего, девушка. Но это не останавливает подростка от того, чтобы поднять мопед «на дыбы». Один из троих водителей мопедов, несмотря на безрассудные манёвры, едет без защитного шлема.

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