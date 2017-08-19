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12:37 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградском ботаническом саду зацвел диковинный цветок с Востока

В Волгоградском региональном ботаническом саду зацвел ликорис. Ученые считают, что этот диковинный цветок с Востока имеет все шансы прижиться на нашей земле.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе облкомприроды, необычайно красивое растение часто встречается в таких странах, как Индия, Япония, Корея, Вьетнам и Китай. В нашей стране ликорис выращивается в южных регионах как садовое или комнатное растение, постепенно завоевывая все большую популярность среди любителей экзотических растений.

Ликорис чешуйчатый, который в настоящее время радует своим цветением посетителей ботанического сада, напоминает лилию, но отличается длинными изогнутыми тычинками и отсутствием листьев на стеблях. Высота растения достигает 70 — 90 см. При кажущейся хрупкости, ликорис достаточно неприхотлив и неплохо адаптируется к условиям наших приусадебных участков. Именно поэтому специалисты рекомендуют его для украшения клумб и готовы поделиться нехитрыми секретами ухода за этим экзотическим растением.

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