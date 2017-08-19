В Волгоградском ботаническом саду зацвел диковинный цветок с Востока
В Волгоградском региональном ботаническом саду зацвел ликорис. Ученые считают, что этот диковинный цветок с Востока имеет все шансы прижиться на нашей земле.
В Волгоградском региональном ботаническом саду зацвел ликорис. Ученые считают, что этот диковинный цветок с Востока имеет все шансы прижиться на нашей земле.
Как сообщили РИАЦ в
Ликорис чешуйчатый, который в настоящее время радует своим цветением посетителей ботанического сада, напоминает лилию, но отличается длинными изогнутыми тычинками и отсутствием листьев на стеблях. Высота растения достигает 70 — 90 см. При кажущейся хрупкости, ликорис достаточно неприхотлив и неплохо адаптируется к условиям наших приусадебных участков. Именно поэтому специалисты рекомендуют его для украшения клумб и готовы поделиться нехитрыми секретами ухода за этим экзотическим растением.