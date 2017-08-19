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12:55 (мск), источник: АиФ Красноярск

Житель Красноярского края вырастил помидор весом 1,7 кг и выиграл «Ниву»

В Минусинске состоялся традиционный праздник — День помидора. В южный город Красноярского края съехались тысячи жителей со всего региона.

Как рассказали в краевом правительстве, в этом году День помидора отметили в четырнадцатый раз. В городе на специальных площадках продавали овощи, выращенные жителями района, а садоводы стали участниками конкурса «Минусинский чемпион-2017».

Победителем конкурса стал Николай Щербинин. Он вырастил томат весом 1 килограмм и 738 грамм. Мужчине вручили главный приз — ключи от автомобиля «Нива».

Кроме конкурса и ярмарок, жители и гости района увидели яркое костюмированное шоу, концерты творческих коллективов, а также посетили различные мастер-классы и выставки, и, конечно, продегустировали знаменитые минусинские помидоры.

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