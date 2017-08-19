Житель Красноярского края вырастил помидор весом 1,7 кг и выиграл «Ниву»
В Минусинске состоялся традиционный праздник — День помидора. В южный город Красноярского края съехались тысячи жителей со всего региона.
В Минусинске состоялся традиционный праздник — День помидора. В южный город Красноярского края съехались тысячи жителей со всего региона.
Как рассказали в краевом правительстве, в этом году День помидора отметили в четырнадцатый раз. В городе на специальных площадках продавали овощи, выращенные жителями района, а садоводы стали участниками конкурса «Минусинский чемпион-2017».
Победителем конкурса стал Николай Щербинин. Он вырастил томат весом 1 килограмм и 738 грамм. Мужчине вручили главный приз — ключи от автомобиля «Нива».
Кроме конкурса и ярмарок, жители и гости района увидели яркое костюмированное шоу, концерты творческих коллективов, а также посетили различные