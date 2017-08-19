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15:25 (мск), источник: Sputnik.by

Звездная свадьба: «золотая рыбка» Герасименя вышла замуж

Долгожданная свадьба Александры Герасимени и Евгения Цуркина состоялась в минувшую пятницу.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Многократный призер Олимпийских игр, известная белорусская пловчиха Александра Герасименя вышла замуж за пловца Евгения Цуркина, с которым она встречалась несколько лет. Друзья, которые присутствовали на свадьбе звездной пары, выложили в социальные сети фотографии с этого радостного события.

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Как следует из постов, свадебные торжества прошли 18 августа в агроусадьбе «Панскі маёнтак» в Столбцовском районе.

Невеста была в кипеннобелом наряде, подчеркивающем тонкую талию спортсменки, на высокой прическе у нее была изящная фата. Жених был в сером костюме с бабочкой оттенка красного вина.

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Герасименю и Цуркина давно назвали одной из красивейших спортивных пар. Влюбленные долго скрывали свои романтические отношения. Спортсменка не раз заявляла, что не любит афишировать свою личную жизнь.

Пара перестала скрывать свои отношения в феврале 2017 года, когда они поздравили друг друга с Днем всех влюбленных в соцсетях.

Новости о личной жизни известных белорусских спортсменок стали появляться все чаще: так, недавно ожидающие ребенка биатлонисты Дарья Домрачева и Уле Эйнар Бьорндален сыграли свадьбу, вышла замуж биатлонистка Анастасия Дуборезова, а теннисистка Виктория Азаренко рассталась со своим бойфрендом американцем Билли Маккингом, от которого она родила ребенка.

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