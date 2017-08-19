Звездная свадьба: «золотая рыбка» Герасименя вышла замуж

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Многократный призер Олимпийских игр, известная белорусская пловчиха Александра Герасименя вышла замуж за пловца Евгения Цуркина, с которым она встречалась несколько лет. Друзья, которые присутствовали на свадьбе звездной пары, выложили в социальные сети фотографии с этого радостного события.

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Как следует из постов, свадебные торжества прошли 18 августа в агроусадьбе «Панскі маёнтак» в Столбцовском районе.

Невеста была в кипеннобелом наряде, подчеркивающем тонкую талию спортсменки, на высокой прическе у нее была изящная фата. Жених был в сером костюме с бабочкой оттенка красного вина.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BX8pF2aF5sK/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Идеальная свадьба Александры Герасименя и Евгения Цуркина! Лучшие выбирают Лучших! #бутикperfect #topv10minsk #perfectevent @dmitrievdd @polinaperfect #костевич фото @ilyasadovski</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Post udostępniony przez Глеб Давыдов (@davidovgleb_minsk) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-18T19:51:48+00:00">18 Sie, 2017 o 12:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Герасименю и Цуркина давно назвали одной из красивейших спортивных пар. Влюбленные долго скрывали свои романтические отношения. Спортсменка не раз заявляла, что не любит афишировать свою личную жизнь.

Пара перестала скрывать свои отношения в феврале 2017 года, когда они поздравили друг друга с Днем всех влюбленных в соцсетях.