Как в Молдове отпразднуют День Независимости
Мероприятия по случаю 26-й годовщины независимости Республики Молдова пройдут по всей стране — вот такой будет программа праздника.
Мероприятия по случаю 26-й годовщины независимости Республики Молдова пройдут по всей стране — вот такой будет программа праздника.
КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. В честь празднования 26-летия независимости Молдовы 27 августа пройдет ряд мероприятий в Кишиневе и других районах республики.
Как сообщили в субботу в
На площади Великого национального собрания будет организована специальная программа. На празднике выступят исполнители народной музыки, фольклорные ансамбли и коллективы народных танцев. На сцену поднимутся коллективы «Жок», «Мэрцишор», оркестр «Флуераш», «Big Jazz Orchestra» из Академии музыки, оркестр братьев Авдаховых.
Кроме того состоится парад национального костюма, а народные умельцы представят на ярмарке свои работы.
Празднование продолжится концертом, на котором выступят популярные исполнители Молдовы и зарубежные артисты, в том числе из России. Пока список участников не раскрывают, однако известно, что румынская
А вот как отметят День независимости в районах страны
Большая культурная программа, которую подготовили местные власти, запланирована и в Оргееве.
Утром примар Илан Шор с гостями и жителями города откроет после масштабной реконструкции историческую улицу Василе Маху. Кроме того, в городе состоится парад, а центр Оргеева 27 августа превратится в «Сasa mare» с традиционными блюдами.
Главную улицу украсят национальными узорами. Дети смогут принять участие в
Ко Дню независимости Илан Шор подготовил для жителей и гостей города сюрприз. Впервые будет организовано авиационное шоу, в котором примут участие лучшие пилоты Румынии. Они продемонстрируют зрителям элементы высшего пилотажа.
А на недавно обновленном озере пройдут показательные выступления и соревнования по виндсерфингу.
В Парке Иванос состоится показ национальной одежды. Еще одним подарком станет праздничный концерт с участием отечественных артистов Ионела Истрати, Яна Райбурга, группы «Dulce Band», Игоря Химича, группы «Катарсис», Юлианы Берегой и Виталия Дани. Специальные гости — Заслуженная артистка России Жасмин и группа «Carla’s Dreams». Праздник завершится фейерверком.
В Бельцах на праздничном концерте выступят молдавские исполнители, а также румынская группа «Fly Project», звезда русского шансона Ирина Круг и Народная артистка России София Ротару.