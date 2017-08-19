Полиция нашла медведя, сбежавшего из кафе в Литве

Источник: Publika.md

В пятницу единый центр помощи Литвы сообщил, что в 19.00 (время совпадает с мск) поступило сообщение о побеге медведя из вольера в деревне Кирнайчай Йонавского района.

«Медведь, сбежавший на волю из вольера в кафе в Йонавском районе, утром в субботу обнаружен и возвращен в вольер», — говорится в сообщении.