Полиция нашла медведя, сбежавшего из кафе в Литве
Медведь, содержавшийся в вольере кафе в Йонавском районе Литвы и сбежавший на волю, в субботу обнаружен и возвращен в вольер, сообщает
Медведь, содержавшийся в вольере кафе в Йонавском районе Литвы и сбежавший на волю, в субботу обнаружен и возвращен в вольер, сообщает
В пятницу единый центр помощи Литвы сообщил, что в 19.00 (время совпадает с мск) поступило сообщение о побеге медведя из вольера в деревне Кирнайчай Йонавского района.
«Медведь, сбежавший на волю из вольера в кафе в Йонавском районе, утром в субботу обнаружен и возвращен в вольер», — говорится в сообщении.
По данным портала delfi, медведь прятался на территории кафе, именно там он и был обнаружен, передаёт РИА Новости.