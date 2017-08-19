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14:01 (мск), источник: Publika.md

Полиция нашла медведя, сбежавшего из кафе в Литве

Медведь, содержавшийся в вольере кафе в Йонавском районе Литвы и сбежавший на волю, в субботу обнаружен и возвращен в вольер, сообщает пресс-служба полиции Шяуляйского округа.

Источник: Publika.md

В пятницу единый центр помощи Литвы сообщил, что в 19.00 (время совпадает с мск) поступило сообщение о побеге медведя из вольера в деревне Кирнайчай Йонавского района.

«Медведь, сбежавший на волю из вольера в кафе в Йонавском районе, утром в субботу обнаружен и возвращен в вольер», — говорится в сообщении.

По данным портала delfi, медведь прятался на территории кафе, именно там он и был обнаружен, передаёт РИА Новости.

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