МЧС предупредил москвичей о росте угрозы пожаров из-за жары
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Столичный главк МЧС России предупредил жителей столицы о риске пожаров
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Столичный главк МЧС России предупредил жителей столицы о риске пожаров
«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет 20 августа 2017 года в Москве ожидается жаркая погода в связи с этим возрастает риск возникновения пожаров», — говорится в сообщении.
ГУ МЧС России по Москве напоминает, что нельзя разводить открытый огонь на территории города. Для желающих устроить пикник в столице оборудовано свыше 250 специальных мест.