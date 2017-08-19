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14:11 (мск), источник: Интерфакс

МЧС предупредил москвичей о росте угрозы пожаров из-за жары

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Столичный главк МЧС России предупредил жителей столицы о риске пожаров из-за жары в воскресенье.

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Источник: AP 2017

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет 20 августа 2017 года в Москве ожидается жаркая погода в связи с этим возрастает риск возникновения пожаров», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, основной причиной возгораний в летний период является несоблюдение правил пожарной безопасности.

ГУ МЧС России по Москве напоминает, что нельзя разводить открытый огонь на территории города. Для желающих устроить пикник в столице оборудовано свыше 250 специальных мест.

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