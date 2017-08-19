В субботу и воскресенье в Беларуси — жара до +34 градусов
Сегодня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в крайних
Сегодня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в крайних
Ветер южный 4−9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха максимальная днем +29..+34°C. В Минске сегодня днем без осадков, Температура воздуха максимальная днем +29..+32°C, сообщает Республиканский гидрометцентр.
Температура воздуха ночью составит 15−21 градус выше нуля, днем будет плюс 27−34.
Завтра, в воскресенье, температура воздуха также поднимется до +34 градусов.
В понедельник синоптики ожидают дожди, грозы и похолодание в среднем по Минску до +16 градусов.