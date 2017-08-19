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15:20 (мск), источник: Ежедневник.by

В субботу и воскресенье в Беларуси — жара до +34 градусов

Сегодня ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в крайних северо-западных районах страны кратковременные дожди, местами грозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 74% 758 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Ежедневник.by

Ветер южный 4−9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха максимальная днем +29..+34°C. В Минске сегодня днем без осадков, Температура воздуха максимальная днем +29..+32°C, сообщает Республиканский гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит 15−21 градус выше нуля, днем будет плюс 27−34.

Завтра, в воскресенье, температура воздуха также поднимется до +34 градусов.

В понедельник синоптики ожидают дожди, грозы и похолодание в среднем по Минску до +16 градусов.

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