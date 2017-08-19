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14:22 (мск), источник: Моя Планета

Черепаху с двумя головами нашли во Флориде

Сотрудники Университета Центральной Флориды обнаружили новорожденную морскую черепаху с двумя головами.

Об открытии в Twitter сообщила специалист Центра исследования черепах при университете Кейт Мэнфилд. Она же опубликовала снимки необычной рептилии.

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«Наши стажеры вчера нашли редкую, только что вылупившуюся черепаху с двумя головами. Она была жива и выглядела очень энергичной. Так здорово!», — написала Мэнфилд.

Она добавила, что после «фотосессии» стажеры отпустили черепашку, и та уплыла в море.

Отвечая на вопросы пользователей соцсети, Мэнфилд не стала давать прогнозов о том, как долго сможет прожить такая черепаха. По ее словам, существование рептилии будет зависеть о того, насколько хорошо будут функционировать ее органы.

Недавно были замечены двухголовые летучая мышь, морская свинья, змея, ящерица. А еще «Моя Планета» рассказывала об уникальном черве с двумя головами, которого вырастили в космосе.

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