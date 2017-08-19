Черепаху с двумя головами нашли во Флориде

Об открытии в Twitter сообщила специалист Центра исследования черепах при университете Кейт Мэнфилд. Она же опубликовала снимки необычной рептилии.

«Наши стажеры вчера нашли редкую, только что вылупившуюся черепаху с двумя головами. Она была жива и выглядела очень энергичной. Так здорово!», — написала Мэнфилд.

Она добавила, что после «фотосессии» стажеры отпустили черепашку, и та уплыла в море.