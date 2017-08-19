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13Умерла Вера Глаголева
14:43 (мск), источник: РИА Новости

Любимая актриса и светлый человек: Москва простилась с Верой Глаголевой

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Москва в субботу простилась с любимой актрисой, героиней целого поколения Верой Глаголевой; своими воспоминаниями на церемонии прощания поделились, актеры Александр Балуев, Валерий Гаркалин, режиссер Алексей Учитель и многие другие друзья и близкие Глаголевой.

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Глаголева скончалась на 62-м году жизни в Германии после продолжительной болезни. Церемония прощания с ней прошла в субботу в Центральном доме кино в Москве.

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Проводить актрису в последний путь пришли сотни людей. Все они поднимались на украшенную венками сцену с гробом артистки, чтобы проститься с ней и подарить цветы. На прощание пришли актеры Александр Балуев, Вера Васильева, Валерий Гаркалин, Лариса Лужина, Татьяна Друбич, Евгений Герасимов, режиссер Алексей Учитель, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, зампред комитета по культуре Госдумы Иосиф Кобзон, певец Александр Буйнов, режиссер Юлий Гусман.

Телеграммы со словами соболезнования родным и близким актрисы пришли от президента РФ Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева, министра культуры Владимира Мединского, мэра Москвы Сергея Собянина, спецпредставителя президента по международному сотрудничеству Михаила Швыдкого, главы комиссии по культуре Госдумы Станислава Говорухина, советника президента Владимира Толстого, президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года.

Глаголева снялась в таких картинах, как «В четверг и больше никогда», «Не стреляйте в белых лебедей», «Сошедшие с небес», «Бедная Саша», «Выйти замуж за капитана».

Она выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2011—2014 годах руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО). Глаголева — народная артистка России, обладательница множества призов российских и зарубежных кинофестивалей.

Символ поколения

По словам главы столичного департамента культуры Александра Кибовского, Вера Глаголева — это не просто замечательная актриса и режиссер, для огромного количества людей это символ целого поколения. Те роли, которые она играла, практически всегда находили отклик у огромного количества зрителей, потому что Глаголева олицетворяла собой яркую творческую личность, но при этом очень лиричную, отметил Кибовский.

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«Вы знаете, наверно, судьбой каждому человеку отведено определенное количество сокращений сердца, вздохов, выдохов, как бы мы соглашались или не соглашались с этим, это так. Вере было дано столько, она принесла очень много радости людям: радости от встреч с ней, про общение с ней, про ее внимание, про ее любовь», — сказал актер Александр Балуев.

По его словам, Глаголева называла его «своим талисманом». «Я как-то даже обижался на это, а сейчас я горжусь, что это было так, я горд от того, что имел действительно счастье с ней работать, спорить, находить общие решения», — подчеркнул он, добавив, что будет помнить актрису всю жизнь.

Талантливая актриса и любящая мать

«Сегодня все о ней, а теперь уже всегда о ней. Я бы хотел сказать о том, что Верина творческая биография, на мой взгляд, являет собой пример самого серьезного понимания нашей профессии. Род деятельности человека под названием “лицедейство” имеет одну суть — неповторимость каждого из нас… Вера явила собой олицетворение именно этой сути», — сказал актер Валерий Гаркалин.

По его словам, Глаголева обладала настоящим знанием актерской профессии и человеческой жизни.

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Режиссер Алексей Учитель отметил, что актрису любили и зрители, и коллеги, что редко встречается. «Вера, дорогая, я тебя очень-очень люблю, и мне будет тебя не хватать», — добавил режиссер.

Призналась в любви к Глаголевой и актриса Ингеборга Дапкунайте, и многие люди, кто работал и дружил с ней.

Как рассказала актриса Инна Чурикова, Глаголева была замечательной матерью и вырастила прекрасных и талантливых дочерей. «Я должна признаться Вере в том, что она замечательная мама, она вырастила прекрасных дочерей в самом глубоком смысле этого слова. Они красивы, выразительны, талантливы, и это, конечно, благодаря Вере. Это даётся от бога», — сказал Чурикова.

По ее словам, Глаголева была любознательна к людям и жизни. «Мне кажется, жизнь ее испытывала, потому что в ее существовании были трудности, которые она переносила сама», — добавила Чурикова, заметив, что Глаголева — это уникальное явление в жизни, которому надо подражать.

Две женщины

Часто на церемонии прощания знакомые Глаголевой вспоминали ее последнюю режиссерскую работу «Две женщины» по произведению классика русской литературы Ивана Тургенева «Месяц в деревне». В фильме снялись Александр Балуев, Анна Астраханцева, а также британский актер Райф Файнс, который после смерти актрисы написал ей письмо, зачитанное со сцены Дома кино.

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«Дорогая Вера! Решил тебе написать это письмо, чтобы сказать, как говорит мое сердце, когда я думаю о том, что теперь не могу тебе позвонить, поговорить с тобой, не могу радоваться твоим веселым беседам, в которых ты очень быстро говоришь, а я при моем скромном знании русского стараюсь понять тебя», — написал Файнс.

По его словам, он лелеет в сердце воспоминания о том времени, когда они снимали фильм «Две женщины». «Я ясно слышу твой голос, звонкий и отчетливый, а потом взрыв твоего смеха… Я вспоминаю счастливо время после съемок с твоей семьей… Каждый вечер ты выигрывала у меня в шахматы», — подчеркнул актер.

«Когда я увидел работу “Две женщины”, я думал, у Веры будет еще одна страница биографии, интересная и насыщенная. Я так в это верил, но нам не дано знать главный час судьбы. Вера — звездочка, звезда, теперь уже неугасимая, на все времена», — сказал актер и друг Глаголевой Валерий Гаркалин.

Картина так и не вышла в прокат, поэтому, как сообщил Кибовский, московский департамент культуры решил показать ее зрителям в сети кинотеатров столицы. «В наших кинотеатрах сети “Москино” идут сеансы, мы показываем тот самый фильм “Две женщины”, за который Глаголевой была вручена премия Москвы, но, к сожалению, широкий зритель не смог увидеть фильм», — сказал Кибовский.

Продюсер актрисы Наталья Иванова с сожалением сообщила, что Глаголева так и не успела доснять свой последний фильм и сделала его на 80%. Также она мечтала создать балет на картину «Две женщины», и уже было написано либретто. «Если мы все-таки его сделаем, он будет посвящен Вере», — уточнила Иванова.

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