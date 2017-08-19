Ученые прокомментировали приближение к Земле гигантского астероида

Это очередная страшилка “о самом большом астероиде, летящем к Земле”. Правда же такова — крупный околоземной астероид (3122) Флоренс пролетит в 7 миллионах километров 1 сентября. Это сближение интересно с научной точки зрения, но не представляет никакой опасности.

Астроном также обратил внимание на то, что называть Флоренс «крупнейшим» некорректно. В сравнение он привел астероид Паллада из главного пояса астероидов, диаметр которого достигает 545 километра. Размер Флоренс — 4,4 километра.

«13 апреля 2029 года астероид Апофис диаметром более 300 метров, про который в последнее время все забыли, пройдет на расстоянии около 37 тысяч километров от Земли. Это в 10 раз ближе, чем Луна, и то его уже никто не боится. А тут миллионы километров», — заметил ведущий инженер отдела небесной механики и астрометрии НИИ Евгений Парфенов.