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14:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученые прокомментировали приближение к Земле гигантского астероида

Российские ученые разъяснили ситуацию вокруг крупного астероида Флоренс, который сблизится с Землей 1 сентября 2017 года. Их слова передает ТАСС.

Источник: NASA

Небесное тело не представляет опасности для Земли, пояснил астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Леонид Еленин.

Это очередная страшилка “о самом большом астероиде, летящем к Земле”. Правда же такова — крупный околоземной астероид (3122) Флоренс пролетит в 7 миллионах километров 1 сентября. Это сближение интересно с научной точки зрения, но не представляет никакой опасности.
Леонид Еленин
Астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша

Астроном также обратил внимание на то, что называть Флоренс «крупнейшим» некорректно. В сравнение он привел астероид Паллада из главного пояса астероидов, диаметр которого достигает 545 километра. Размер Флоренс — 4,4 километра.

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В НИИ прикладной математики и механики Томского госуниверситета также подтвердили, что землянам не стоит бояться этого космического объекта.

«13 апреля 2029 года астероид Апофис диаметром более 300 метров, про который в последнее время все забыли, пройдет на расстоянии около 37 тысяч километров от Земли. Это в 10 раз ближе, чем Луна, и то его уже никто не боится. А тут миллионы километров», — заметил ведущий инженер отдела небесной механики и астрометрии НИИ Евгений Парфенов.

Крупнейшим Флоренс назвали в НАСА, подразумевая, что астероид стал самым большим объектом за всю историю наблюдений космического агенства за потенциально опасными околопланетными объектами. Такие наблюдения НАСА начало в конце 1980-х годов.

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