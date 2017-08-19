Екатеринбуржцы возложили цветы к памятнику основателям столицы Урала

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Яркая и торжественная церемония состоялась на площади Труда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Первыми к подножию памятника родоначальникам цветы возложили временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, главный федеральный инспектор по региону Данила Трубинов, глава Екатеринбурга Евгений Ройзман и глава администрации города Александр Якоб.

Затем в почетной миссии приняли участие члены Совета Федерации Аркадий Чернецкий и Эдуард Россель, члены правительства Свердловской области, депутаты регионального заксобрания, екатеринбургской городской думы, а также руководители районов уральской столицы, представители консульских учреждений, делегация китайского города-побратима Гуанчжоу, а после этого — многочисленные гости и участники праздника.