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15:00 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Пропавшая на Кубани девушка нашлась в Уфе

Девушка, отдыхавшая с молодым человеком в Туапсинском районе, устроила переполох среди правоохранителей. Но вскоре она сама вышла на связь со следователями.

Напомним, 10 августа примерно в 19:00 девушка ушла из лагеря «Змеиное ущелье» вместе с молодым человеком по имени Сёма. Куда ушли молодые люди, никто не знал, и обратно они не вернулись.

«Девушка найдена, она вышла на связь со следователями. Выяснилось, что она находится в Уфе у родственников», — сообщила «России. Кубань» Наталья Смяцкая, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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