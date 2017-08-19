Пропавшая на Кубани девушка нашлась в Уфе
Девушка, отдыхавшая с молодым человеком в Туапсинском районе, устроила переполох среди правоохранителей. Но вскоре она сама вышла на связь со следователями.
Девушка, отдыхавшая с молодым человеком в Туапсинском районе, устроила переполох среди правоохранителей. Но вскоре она сама вышла на связь со следователями.
Напомним, 10 августа примерно в 19:00 девушка ушла из лагеря «Змеиное ущелье» вместе с молодым человеком по имени Сёма. Куда ушли молодые люди, никто не знал, и обратно они не вернулись.
«Девушка найдена, она вышла на связь со следователями. Выяснилось, что она находится в Уфе у родственников», — сообщила «России. Кубань» Наталья Смяцкая, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю.