Фотовыставка «Планета Москва» открылась на ВДНХ

Дорогие друзья, сердечно приветствую вас на открытии. В этом году Москва отмечает свое 870-летие и фотоконкурс “Планета Москва” также юбилейный, пятый, стал заметным событием, посвященным празднику нашего города. Сергей Дегтярев Замруководителя департамента градостроительной политики

Всего на выставке представлено 100 фотографий с лучшими видами столицы, а также три экспозиции, посвященные фотопроектам, которые создавались в рамках командных соревнований. Кроме того, гости смогут увидеть работы специальной номинации «Время жить в Москве», которая представлена партнером конкурса, компанией «Галс-Девелопмент».

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Уточняется, что в конкурсе, посвященном юбилею столицы, приняли участие 450 фотографов. Работы участников были распределены по пяти номинациям, всего члены жюри оценили более 2 тыс. снимков.

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«Конкурс собрал рекордное количество участников — 450, впервые за всю историю его проведения появился новый вид соревнования — командный. От участников командного конкурса требовалась не только согласованная групповая работа, но и индивидуальное мастерство. Необычайный интерес в этом году вызвал индивидуальный тур. Авторы представили яркие панорамы города, неординарные репортажи и великолепные городские пейзажи», — говорится в телеграмме от руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

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После окончания выставки фотографии перевезут в Музей Москвы, где они будут представлены с 4 по 28 сентября. Работы-победители также украсят залы здания мэрии Москвы.