Посол США в Казахстане поддержал Николаса Кейджа

Источник: Kazinform

«Посол США в Казахстане Джордж Крол, как и многие любит казахские чапаны. Кто знает, что у него в правой руке?», — таким текстом пресс-служба сопроводила фотографию.

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Отметим, ранее голливудскую звезду Николаса Кейджа в Астане облачили в казахский чапан. «Оскароносный» актер побывал в Казахском национальном университете искусств и встретился с его студентами и преподавателями. После встречи в университете для почетного гостя накрыли дастархан. Там в лучших традициях казахского гостеприимства ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаева накинула на плечи дорогого гостя чапан.

«Николасу Кейджу казахский чапан очень понравился. Он сказал, что и материал, и цвет хороший. По его словам, в нем даже можно в фильме сниматься», — рассказала корреспонденту Казинформа Айман Мусаходжаева.