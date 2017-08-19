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17:23 (мск), источник: РИА Новости

Скончался первый главком ВВС России Петр Дейнекин

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Первый главнокомандующий Военно-Воздушных сил России Петр Дейнекин, занимавший этот пост с 1992 по 1998 год, скончался в субботу у себя дома, заявил РИА Новости его сын Михаил Дейнекин.

Источник: РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация о кончине генерала.

Собеседник агентства затруднился ответить на вопрос, когда и где пройдут похороны экс-главкома ВВС.

Петр Дейнекин родился в 1937 году под Ростовом. Поступил на службу в Военно-воздушных силах в 1955 году. С 31 августа 1991 года стал главнокомандующим ВВС — заместителем министра обороны СССР. С февраля 1992 года — Главнокомандующий ВВС Объединенных ВС СНГ, а с сентября того же года — ВВС России. Позже возглавлял Управление президента по вопросам казачества.

Заслуженный военный летчик СССР, Герой России, доктор военных наук, профессор.

Налет генерала составил более пяти тысяч часов. Бывший главком ВВС и командующий Дальней авиацией освоил более десятка самолетов. 12 августа на авиационном фестивале «Форсаж» в подмосковном парке Патриот, 79-летний Дейнекин выполнил пилотаж на военно-транспортном самолете Douglas DC-3, легенде Второй Мировой войны.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Валентина Панина
Молчок ...конечно,не шоу-бизнес,а простой главком ВВС!!!
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