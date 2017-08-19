Скончался первый главком ВВС России Петр Дейнекин
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Первый главнокомандующий
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Первый главнокомандующий
Ранее в СМИ появилась информация о кончине генерала.
Собеседник агентства затруднился ответить на вопрос, когда и где пройдут похороны
Петр Дейнекин родился в 1937 году под Ростовом. Поступил на службу в
Налет генерала составил более пяти тысяч часов. Бывший главком ВВС и командующий Дальней авиацией освоил более десятка самолетов. 12 августа на авиационном фестивале «Форсаж» в подмосковном парке Патриот, 79-летний Дейнекин выполнил пилотаж на