Пресс-секретарь Президента Беларуси: на фото в поезде действительно Николай Лукашенко
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фото в поезде, которое недавно появилось в СМИ, действительно Николай Лукашенко. Об этом заявила
19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фото в поезде, которое недавно появилось в СМИ, действительно Николай Лукашенко. Об этом заявила
В мальчике на фотографии она действительно узнала Николая Лукашенко — младшего сына главы белорусского государства. Вместе с тем,
Как сообщалось, фото, предположительно, Николая Лукашенко появилось на ресурсе «Космсомольская правда. Беларусь». Газета информировала, что в редакцию прислали фото мальчика, поразительно похожего на Николая Лукашенко. Мальчик ехал в плацкарте поезда