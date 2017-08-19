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17:45 (мск), источник: БЕЛТА

Пресс-секретарь Президента Беларуси: на фото в поезде действительно Николай Лукашенко

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фото в поезде, которое недавно появилось в СМИ, действительно Николай Лукашенко. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, которой дозвонился корреспондент БЕЛТА с просьбой прокомментировать соответствующую публикацию.

Источник: БЕЛТА

В мальчике на фотографии она действительно узнала Николая Лукашенко — младшего сына главы белорусского государства. Вместе с тем, какие-либо подробности сразу Наталья Эйсмонт не смогла сообщить, пообещав уточнить информацию.

Как сообщалось, фото, предположительно, Николая Лукашенко появилось на ресурсе «Космсомольская правда. Беларусь». Газета информировала, что в редакцию прислали фото мальчика, поразительно похожего на Николая Лукашенко. Мальчик ехал в плацкарте поезда Адлер-Витебск. Автор фото сообщил редакции, что снимок он сделал 17 августа 2017 года, будучи пассажиром того же поезда.

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