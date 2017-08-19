В Калининграде состоялось открытие памятного знака генерал-фельдмаршалу Петру Румянцеву

Улица объединяет два важных военно-мемориальных объекта — Мемориальный ансамбль на братской могиле 1200 воинов-гвардейцев и памятник Российским героям и воинам, павшим в годы Первой мировой войны.
Событие организовано по инициативе Российского военно-исторического общества и приурочено к 260-летию Гросс-Егерсдорфского сражения.
В мероприятии приняли участие врио главы региона Антон Алиханов, исполнительный директор РВИО Владислав Кононов и глава Калининграда Александр Ярошук.
Антон Алиханов отметил, что подобные мероприятия призваны сохранить память о значимых исторических событиях отечества.
«Важно помнить историю нашей земли, которая имеет сильные воинские традиции. Нужно не забывать о тех великих ратных подвигах, которые совершали русские военные начальники. Переименование улицы и установка в Калининграде памятного знака генерал-фельдмаршалу Петру Румянцеву способствует сохранению исторической памяти российского государства», — сказал Антон Алиханов.
Исполнительный директор РВИО Владислав Кононов передал слова поздравления от имени Министра культуры РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, которому принадлежит инициатива увековечивания имени полководца Румянцева в Калининграде.
«На стеле возле памятного знака размещена цитата Президента России Владимира Путина о том, что все войны — напоминание о хрупкости мира. Давайте беречь мир. Пусть военное дело останется для ученых и историков, — сказал Владислав Кононов. — Я хочу поблагодарить ученых, активистов Калининградского отделения РВИО, которые продолжают работу вместе с властями по сохранению исторической памяти. Благодарю врио губернатора и мэра за ту поддержку и внимание, которые вы оказываете славной истории нашего великого отечества», — отметил исполнительный директор РВИО.