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18:05 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде состоялось открытие памятного знака генерал-фельдмаршалу Петру Румянцеву

В субботу, 19 августа, в сквере у памятника Героям Первой мировой войны прошла торжественная церемония открытия памятного знака, установленного в связи с переименованием улицы Горной в честь участника Гросс-Егерсдорфского сражения Петра Александровича Румянцева.

Улица объединяет два важных военно-мемориальных объекта — Мемориальный ансамбль на братской могиле 1200 воинов-гвардейцев и памятник Российским героям и воинам, павшим в годы Первой мировой войны.

Событие организовано по инициативе Российского военно-исторического общества и приурочено к 260-летию Гросс-Егерсдорфского сражения.

В мероприятии приняли участие врио главы региона Антон Алиханов, исполнительный директор РВИО Владислав Кононов и глава Калининграда Александр Ярошук.

Антон Алиханов отметил, что подобные мероприятия призваны сохранить память о значимых исторических событиях отечества.

«Важно помнить историю нашей земли, которая имеет сильные воинские традиции. Нужно не забывать о тех великих ратных подвигах, которые совершали русские военные начальники. Переименование улицы и установка в Калининграде памятного знака генерал-фельдмаршалу Петру Румянцеву способствует сохранению исторической памяти российского государства», — сказал Антон Алиханов.

Исполнительный директор РВИО Владислав Кононов передал слова поздравления от имени Министра культуры РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, которому принадлежит инициатива увековечивания имени полководца Румянцева в Калининграде.

«На стеле возле памятного знака размещена цитата Президента России Владимира Путина о том, что все войны — напоминание о хрупкости мира. Давайте беречь мир. Пусть военное дело останется для ученых и историков, — сказал Владислав Кононов. — Я хочу поблагодарить ученых, активистов Калининградского отделения РВИО, которые продолжают работу вместе с властями по сохранению исторической памяти. Благодарю врио губернатора и мэра за ту поддержку и внимание, которые вы оказываете славной истории нашего великого отечества», — отметил исполнительный директор РВИО.

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