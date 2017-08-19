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18:24 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 20 августа

Завтра в Молдове будет жарко. Ожидается переменная облачность, ветер юго-восточный слабый.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +29° 62% 759 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках плюс 30, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве 32, в Кишиневе и Тирасполе — 33. В Леове до 34 градусов. В Комрате и Кагуле 35 выше ноля.

В ближайшее время возможны грозовые дожди. Днём в столице до плюс 30, ночью — 19 градусов.

На морском побережье солнечно. В Барселоне 27 градусов, в Констанце — 29, в Одессе и Варне — 31 градус. В Будве плюс 32.

В Анталье — 31 градус, в Ницце — 26, в Салониках 33, в Ларнаке 32. На египетских курортах воздух прогреется до 39 градусов.

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