Прогноз погоды на 20 августа
Завтра в Молдове будет жарко. Ожидается переменная облачность, ветер
Завтра в Молдове будет жарко. Ожидается переменная облачность, ветер
В Бричанах и Сороках плюс 30, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве 32, в Кишиневе и Тирасполе — 33. В Леове до 34 градусов. В Комрате и Кагуле 35 выше ноля.
В ближайшее время возможны грозовые дожди. Днём в столице до плюс 30, ночью — 19 градусов.
На морском побережье солнечно. В Барселоне 27 градусов, в Констанце — 29, в Одессе и Варне — 31 градус. В Будве плюс 32.
В Анталье — 31 градус, в Ницце — 26, в Салониках 33, в Ларнаке 32. На египетских курортах воздух прогреется до 39 градусов.