Прогноз погоды на 20 августа

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках плюс 30, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве 32, в Кишиневе и Тирасполе — 33. В Леове до 34 градусов. В Комрате и Кагуле 35 выше ноля.

В ближайшее время возможны грозовые дожди. Днём в столице до плюс 30, ночью — 19 градусов.

На морском побережье солнечно. В Барселоне 27 градусов, в Констанце — 29, в Одессе и Варне — 31 градус. В Будве плюс 32.