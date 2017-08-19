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19:20 (мск), источник: БЕЛТА

Стали известны подробности поездки Николая Лукашенко в поезде: он ездил на экскурсию в Могилев

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны подробности поездки младшего сына Президента Беларуси Николая Лукашенко в поезде. Он возвращался с экскурсии в город Могилев, куда изначально добирался на электричке. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Источник: БЕЛТА

«Николай действительно в четверг вечером ехал на указанном поезде, но не из Адлера в Витебск, а из Могилева в Шклов, куда, кстати, направился на электричке. Целью поездки была экскурсия по Могилеву, такая тихая и непубличная экскурсия, — погулять “по местам боевой славы отца”, как выразился сам Николай. И да, без мамы и папы, — хоть на форумах никак и не могут в это поверить», — рассказала пресс-секретарь.

«Хочу заметить также, что вопреки тому, что иногда говорят или пишут, Президент воспитывает сына максимально просто. Так было со старшими сыновьями Виктором и Дмитрием. Так же происходит теперь с Николаем», — добавила Наталья Эйсмонт.

Как сообщалось, фото Николая Лукашенко появилось недавно в СМИ. Он ехал в плацкарте поезда. Снимок был сделан 17 августа пассажиром того же поезда.

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