Стали известны подробности поездки Николая Лукашенко в поезде: он ездил на экскурсию в Могилев

«Николай действительно в четверг вечером ехал на указанном поезде, но не из Адлера в Витебск, а из Могилева в Шклов, куда, кстати, направился на электричке. Целью поездки была экскурсия по Могилеву, такая тихая и непубличная экскурсия, — погулять “по местам боевой славы отца”, как выразился сам Николай. И да, без мамы и папы, — хоть на форумах никак и не могут в это поверить», — рассказала пресс-секретарь.