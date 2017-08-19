Стали известны подробности поездки Николая Лукашенко в поезде: он ездил на экскурсию в Могилев

«Николай действительно в четверг вечером ехал на указанном поезде, но не из Адлера в Витебск, а из Могилева в Шклов, куда, кстати, направился на электричке. Целью поездки была экскурсия по Могилеву, такая тихая и непубличная экскурсия, — погулять “по местам боевой славы отца”, как выразился сам Николай. И да, без мамы и папы, — хоть на форумах никак и не могут в это поверить», — рассказала пресс-секретарь.
«Хочу заметить также, что вопреки тому, что иногда говорят или пишут, Президент воспитывает сына максимально просто. Так было со старшими сыновьями Виктором и Дмитрием. Так же происходит теперь с Николаем», — добавила Наталья Эйсмонт.
Как сообщалось, фото Николая Лукашенко появилось недавно в СМИ. Он ехал в плацкарте поезда. Снимок был сделан 17 августа пассажиром того же поезда.