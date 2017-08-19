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19 августа, источник: Tengrinews

Песни об Алматы исполнили в первый день фестиваля Star of Asia

Артисты фестиваля Star of Asia представят зрителям беспрецедентное световое, laser и fare шоу, передает Тengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

19 и 20 августа в Алматы проходит международный музыкальный фестиваль с уникальным форматом. По словам организаторов, это крупнейшая музыкальная сцена на открытом воздухе, выступление артистов мирового уровня и сотни развлечений на единой площадке самого высокогорного катка в мире «Медеу». Открытие фестиваля состоит из широкомасштабных хореографических оригинальных постановок «ИНТРО Star of Asia Almaty». В ней артисты в торжественном музыкальном шествии каждый представил свой жанр и направление, олицетворяя звездный караван самых ярких представителей различных отраслей мегаполиса: здравоохранение, предпринимательство, социальную сферу и другое.

В День открытия фестиваля все прозвучавшие композиции были об Алматы: «Дос Мұқасан» исполнили композицию «Алматы түні», Али Окапов — «Алматы — любимый город», Ерболат Кудайберген — «Алматинское лето», Зарина Алтынбаева и Толеген Рахимбаев — «Гүл Алматы», Ардак Балажанова и Дастан Оразбеков исполнили «Алматы өлке», Кайрат Нуртас — «Алматының түндері-ай» и другие.

В концертных номерах использовались пиротехнические и лазерные установки, светодиодные конструкции и экраны, ЛЭД-факелы с подсветкой и подвижная сцена. На сцене артистов сопровождали спортсмены на велосипедах со светодиодной подсветкой, артисты в светодиодных костюмах, ретромобили, спортивные мотоциклы, автомобили, воздушные гимнасты и каскадеры, цирковые артисты на ходулях, черлидеры, скейтбордисты и брейк-дансеры, артисты балета, симфонический оркестр и др. Также в постановках использовались танцевальные постановки в бассейнах.

«Каждая постановка несет в себе особый смысл. К примеру одной из самых трогательных частей мероприятия станет песня в исполнении победителей конкурса “Бала даусы-2016” и прозвучит как дань памяти выдающемуся певцу и музыканту Батырхану Шукенову, который станет как бы участником концерта, его интервью об Алматы будет транслироваться с экрана. Постановка будет сопровождаться выпусканием со сцены голубей и шаров в виде сердца», — подчеркнули организаторы.

Исходя из идеи — названия фестиваля Star of Asia строилась и сцена, что представляет собой летящий метеорит вошедший внутрь сцены, где образуется большая арка.

«Впервые на Медеу возведена сцена радиальной формы. Технический нюанс заключается в том, что сцены радиальной формы очень сложны и в Казахстане не устанавливаются. Авторский проект осуществляется совместно с партнерами из Германии, России и Украины. Вертикальные экраны на порталах будут транслировать эмоции зрителей и звезд, выступающих на сцене», — отмечают организаторы.

Также на сцене предусмотрены специальные эффекты: водные бассейны, поворотные механизмы и сценические лифты. Сцена данного формата, куда будет встроен двусторонний поворотный механизм со светодиодными экранами, на котором будут располагаться и музыканты и артисты не даст отступать от мировых, европейских и азиатских стандартов. При этом конструкцию сцены будет дополнять сама природа.

«Ожидается, что Star of Asia будет иметь большой мультипликативный эффект. Учитывая количественный и качественный состав звезд, которые приедут в Алматы, фестиваль обещает стать новым культурным событием континентального значения, как “Сан Ремо”, “Славянский базар” или “Новая волна”. Фестиваль будет проходить на ежегодной основе», — добавили организаторы.

Музыкальное шоу в прямом эфире транслируется на 118 стран земного шара, а это вся Европа, Азия и Америка. Таким образом, мероприятие вещают: в США, Канаде, Франции, Германии, Корее, Японии, России, Китае и других странах. Помимо этого, «Star of Asia» освещает телеканал Euronews, съемочная группа которого специально прилетела в Алматы.

«Музыкальный фестиваль заинтересовал многих, к примеру вместе с артистами приехало большое количество очень популярных зарубежных блогеров и журналистов. Они будут писать об Алматы, о фестивале. Нам кажется это даст дополнительный толчок к тому, что бы все большее количество людей во всех уголках мира узнали побольше о нашем городе и посетили его. Таким образом у нас повысится количество туристов, что естественно положительно отразится на экономике города», — рассказали организаторы мероприятия.

Музыкальный фестиваль подобного формата пройдет в Алматы впервые, став символичным продолжением традиций музыкального конкурса 2Азия Дауысы2. Мероприятие проходит в рамках программы Президента РК «Рухани жанғыру» и открывает комплекс мероприятий, посвященных Дню города Алматы.

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