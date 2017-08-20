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00:09 (мск), источник: РИА Новости

Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище Москвы

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Актриса Вера Глаголева похоронена сегодня на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости представитель Союза кинематографистов России.

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Ранее продюсер актрисы Наталья Иванова рассказала, что поминки пройдут в Центральном Доме литераторов в тесном семейном кругу.

Церемония прощания

В субботу в Центральном доме кино (ЦДК) состоялась церемония прощания с умершей. У входа в здание образовалась очередь, почтить память актрисы пришли сотни человек. «Одними из первых проститься с Глаголевой пришли певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, актрисы Вера Васильева, Татьяна Друбич, Лариса Лужина, Валентина Теличкина, актер и кинорежиссер Станислав Говорухин, режиссеры Алексей Учитель, Юсуп Разыков, Ренат Давлетьяров, актеры Валерий Гаркалин и Александр Балуев, исполнитель Александр Буйнов, режиссер и телеведущий Юлий Гусман и другие», — сообщили в Союзе кинематографистов.

«Прекрасная внешне и внутренне»

В день прощания режиссер Алексей Учитель рассказал о своем опыте общения с актрисой. «Я не знаю как вам, но более удивительного сочетания человека, прекрасного внешне и внутренне, я давно не встречал. И я могу представить, как тяжело родным и близким сейчас» — рассказал режиссер журналистам. Он добавил, что Глаголеву любили и зрители, и коллеги, а ее уход стал большой потерей для страны.

Актер Валерий Гаркалин отметил особое отношение актрисы к профессии. «Я бы хотел сказать о том, что ее творческая биография, на мой взгляд, являет собой пример самого серьезного понимания нашей работы. Род деятельности человека под названием “лицедейство” имеет одну суть — неповторимость каждого из нас… Вера явила собой олицетворение именно этой сути», — поделился он с пришедшими на церемонию в ЦДК.

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Актер Александр Балуев сказал, что актриса принесла людям «много радости» и любви. «Вы знаете, наверно, судьбой каждому человеку отведено определенное количество сокращений сердца, вздохов, выдохов. Как бы мы соглашались и не соглашались с этим, это так. Вере было дано столько, она принесла очень много радости людям: радости от встреч с ней, от общения с ней, от ее внимания, от ее любви», — отметил артист.

После продолжительной болезни

Вера Глаголева умерла в среду после продолжительной болезни. Источник в окружении актрисы рассказал, что она скончалась в клинике в пригороде немецкого Баден-Бадена на юге страны.

В пятницу после оформления необходимых документов тело народной артистки было доставлено в Москву.

Оставить в покое

Старшая дочь актрисы Анна Нахапетова обратилась к журналистам с просьбой избегать спекуляций на тему кончины и не беспокоить семью в дни траура.

«Мы очень просим всех представителей СМИ в этот трагический период нашей жизни, воздержаться от каких либо комментариев и оставить нашу семью в покое. Если вы действительно любили нашу маму просто молитесь о новопреставленной рабе Божьей Вере», — написала она в Instagram.

«Искусство стало намного беднее»

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон, ничто не предвещало скорого ухода актрисы. «На свадьбе старшей дочери мы побывали, казалось бы, совсем недавно», — сказал он в интервью РИА Новости. «Наше искусство стало намного беднее, потому что ушла замечательная актриса, прекрасная женщина, которая родила троих красивых детей, девушек», — добавил народный артист.

Глава Минкульта Владимир Мединский назвал Глаголеву «человеком редкого обаяния и красоты». «Она была по-настоящему народной артисткой. Миллионы людей в нашей стране восхищались ее неподражаемой, яркой, всегда искренней игрой», — говорится в заявлении министра.

Телеграммы с соболезнованиями родным и близким Глаголевой направили президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, российский премьер Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин.

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