Офицеры штаба ТОФ приняли участие в «Гонке Героев» во Владивостоке

В рамках мероприятия более 30 офицеров управления штаба Тихоокеанского флота, а также взвод морской пехоты береговых войск Тихоокеанского флота приняли участие в военно-спортивной игре «Гонка Героев».

Кроме того, более 200 инструкторов по физической подготовке и спорту из числа военнослужащих Тихоокеанского флота оказали активное содействие участникам игры во время прохождения дистанции.

В ходе проведения «Гонки Героев» были задействованы три плавающих транспортера ПТС-2 для десантирования участников с большого десантного корабля «Адмирал Невельской».

На церемонии открытия были продемонстрированы показательные выступления морских пехотинцев Тихоокеанского флота по рукопашному бою, концертная программа Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота. Для гостей мероприятия была организованна полевая кухня с флотской кашей, а также выставка современных образцов вооружения и военной техники.

Напомним, что вчера, 19 августа, во Владивостоке, на полигоне «Горностай» состоялся новый этап популярного федерального спортивно-массового мероприятия с элементами боевых действий «Гонка героев».