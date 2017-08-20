Офицеры штаба ТОФ приняли участие в «Гонке Героев» во Владивостоке
Взвод управления офицеров штаба Тихоокеанского флота принял участие в
Взвод управления офицеров штаба Тихоокеанского флота принял участие в
В рамках мероприятия более 30 офицеров управления штаба Тихоокеанского флота, а также взвод морской пехоты береговых войск Тихоокеанского флота приняли участие в
Кроме того, более 200 инструкторов по физической подготовке и спорту из числа военнослужащих Тихоокеанского флота оказали активное содействие участникам игры во время прохождения дистанции.
В ходе проведения «Гонки Героев» были задействованы три плавающих транспортера ПТС-2 для десантирования участников с большого десантного корабля «Адмирал Невельской».
На церемонии открытия были продемонстрированы показательные выступления морских пехотинцев Тихоокеанского флота по рукопашному бою, концертная программа Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота. Для гостей мероприятия была организованна полевая кухня с флотской кашей, а также выставка современных образцов вооружения и военной техники.
Напомним, что вчера, 19 августа, во Владивостоке, на полигоне «Горностай» состоялся новый этап популярного федерального
Екатерина Брязгунова.