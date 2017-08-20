NASA показало сближение огромного астероида с Землей
Самый крупный астероид со времен начала систематических наблюдений NASA приблизится к нашей планете 1 сентября, сообщает Rosbalt.ru.
Самый крупный астероид со времен начала систематических наблюдений NASA приблизится к нашей планете 1 сентября, сообщает Rosbalt.ru.
Объект, названный Флоренс, не представляет опасности для Земли, уверяют в американском ведомстве. Оно выпустило видеоролик, показывающий траекторию полета небесного тела. Астероид диаметром около 4,5 километра пролетит на расстоянии в семь миллионов километра от Земли. Сообщается, что следующее его сближение с нашей планетой произойдет через 500 лет.