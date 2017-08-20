Во второй половине недели в Приморье ожидается резкое ухудшение погоды

Источник: РИА "Новости"

На следующей неделе погода будет носить неустойчивый характер, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В первой половине недели над территорией края пройдут атмосферные фронты. Значительного ухудшения погодных условий не ожидается. Местами пройдут кратковременные дожди. Температурный фон останется достаточно высоким.

Во второй половине недели ожидается значительное ухудшение погодных условий. С запада подойдет циклон с активными фронтальными разделами. Он вызовет на большей части Приморья обильные дожди с грозами и сильным ветром.