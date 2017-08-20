В Красноярске частично откроют проезд по ул. Дубровинского

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

С понедельника, 21 августа, по ул. Дубровинского откроют для движения две полосы в сторону КИЦа. При этом проезд по верхнему ярусу центральной набережной будет закрыт из-за начала реконструкции. Об этом на брифинге сообщили представители департамента горхозяйства.

Сейчас на ул. Дубровинского все работы близятся к завершению. Энергетики уже заменили магистральный трубопровод и приступили к асфальтированию участка. Движение по ул. Дубровинского обещают открыть к 25 августа. При этом у подрядчика определен крайний срок — до 30 сентября.