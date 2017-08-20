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10:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске частично откроют проезд по ул. Дубровинского

С понедельника, 21 августа, откроют только две полосы в сторону КИЦа.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

С понедельника, 21 августа, по ул. Дубровинского откроют для движения две полосы в сторону КИЦа. При этом проезд по верхнему ярусу центральной набережной будет закрыт из-за начала реконструкции. Об этом на брифинге сообщили представители департамента горхозяйства.

Сейчас на ул. Дубровинского все работы близятся к завершению. Энергетики уже заменили магистральный трубопровод и приступили к асфальтированию участка. Движение по ул. Дубровинского обещают открыть к 25 августа. При этом у подрядчика определен крайний срок — до 30 сентября.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что плановый ремонт на пр. Мира на участке от ул. Каратанова до ул. Парижской Коммуны отстает на несколько дней. Рабочие пояснили, что причиной такой задержки стали бесхозные колодцы. Закончить работы подрядчик пообещал в кратчайшие сроки.

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