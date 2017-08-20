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05:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Драматург Януш Гловацкий умер в возрасте 78 лет

Польский писатель, драматург и сценарист Януш Гловацкий умер в субботу, 19 августа, в возрасте 78 лет. Об этом сообщила его жена, актриса Олена Леоненко-Гловацкая. Причины смерти пока не разглашаются.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет американское издание Time, пока не известно, где и когда состоятся похороны.

Популярность Гловацкому принесла пьеса «Антигона в Нью-Йорке». За ее постановку, а также за пьесу «Четвертая сестра» он был удостоен высоких наград, также являлся обладателем стипендии Гугенхайма.

Он родился в 1938 году в Познани. Написал сценарий к фильму Анджея Вайды «Охота на мух», который вышел в 1969 году. В 1981 году уехал в Нью-Йорк на постоянное место жительства. В Варшаву он вернулся через девять лет, после падения социалистического строя в стране. У писателя есть дочь Сюзанна Гловацкая.

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