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10:11 (мск), источник: АиФ Красноярск

Мэрия Красноярска: в начале сентября город встанет в 7−8 балльные пробки

Поток машин увеличится уже с 25 августа, а ремонты дорог продлятся до конца октября.

Источник: Аргументы и факты

Администрация Красноярска готовится к заторовой ситуации, которая может возникнуть с началом сентября из-за масштабного ремонта дорог.

По прогнозам управления дорог, инфраструктуры и благоустройства после 25 августа поток транспорта в городе начнёт увеличиваться — горожане возвращаются из отпусков, начинается подготовка детей к новому учебному году. В связи с этим пробок будет не избежать: «Поскольку часть улиц в сентябре остаётся перекрытыми или там действуют частичные ограничения, мы прогнозируем заторовые ситуации до 7−8 баллов по шкале Яндекс-пробки. Просим водителей отнестись к ситуации с пониманием, учитывать возможные заторы и рассчитывать время на передвижение с запасом», — сообщает начальник отдела мониторинга и организации дорожного движения Игорь Воевалко. Так, до конца сентября напряжённая ситуация будет сохраняться на улице Караульная, из-за перекрытия Коммунального моста на ул. Маркса и пр. Мира. Ещё хуже, чем сейчас станет ситуация на ул. Копылова и ул. Маерчака.

Напомним, ремонт дорог в городе в этом году идёт в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонтные работы на дорогах Красноярска вступают в завершающую стадию. К концу октября должны быть отремонтированы 47 участков дорог и улиц. 44% всех городских дорог к концу года должны быть доведены до нормативного состояния.

«На сегодняшний день к сдаче готовы 16 улиц. До 25 августа открыты ещё несколько проблемных участков: на Ярыгинском проезде завершат устройство примыкания новой дороги от ул. Карамзина, на ул. Партизана Железняка освободят проезжую часть, откроют улицы Дубровинского и Свердловскую.

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