Мэрия Красноярска: в начале сентября город встанет в 7−8 балльные пробки

По прогнозам управления дорог, инфраструктуры и благоустройства после 25 августа поток транспорта в городе начнёт увеличиваться — горожане возвращаются из отпусков, начинается подготовка детей к новому учебному году. В связи с этим пробок будет не избежать: «Поскольку часть улиц в сентябре остаётся перекрытыми или там действуют частичные ограничения, мы прогнозируем заторовые ситуации до 7−8 баллов по шкале Яндекс-пробки. Просим водителей отнестись к ситуации с пониманием, учитывать возможные заторы и рассчитывать время на передвижение с запасом», — сообщает начальник отдела мониторинга и организации дорожного движения Игорь Воевалко. Так, до конца сентября напряжённая ситуация будет сохраняться на улице Караульная, из-за перекрытия Коммунального моста на ул. Маркса и пр. Мира. Ещё хуже, чем сейчас станет ситуация на ул. Копылова и ул. Маерчака.