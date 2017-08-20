Мэрия Красноярска: в начале сентября город встанет в 7−8 балльные пробки
Поток машин увеличится уже с 25 августа, а ремонты дорог продлятся до конца октября.
Поток машин увеличится уже с 25 августа, а ремонты дорог продлятся до конца октября.
Администрация Красноярска готовится к заторовой ситуации, которая может возникнуть с началом сентября
По прогнозам управления дорог, инфраструктуры и благоустройства после 25 августа поток транспорта в городе начнёт увеличиваться — горожане возвращаются из отпусков, начинается подготовка детей к новому учебному году. В связи с этим пробок будет не избежать: «Поскольку часть улиц в сентябре остаётся перекрытыми или там действуют частичные ограничения, мы прогнозируем заторовые ситуации до 7−8 баллов по шкале
Напомним, ремонт дорог в городе в этом году идёт в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонтные работы на дорогах Красноярска вступают в завершающую стадию. К концу октября должны быть отремонтированы 47 участков дорог и улиц. 44% всех городских дорог к концу года должны быть доведены до нормативного состояния.
«На сегодняшний день к сдаче готовы 16 улиц. До 25 августа открыты ещё несколько проблемных участков: на Ярыгинском проезде завершат устройство примыкания новой дороги от ул. Карамзина, на ул. Партизана Железняка освободят проезжую часть, откроют улицы Дубровинского и Свердловскую.