Ясная погода сохранится в Казахстане в воскресенье

АСТАНА, 20 авг — Sputnik. Большая часть территории Казахстана по-прежнему находится под влиянием антициклона, с чем сохраняется погода без осадков, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».
По прогнозу синоптиков, на юго-востоке, центре и востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на юго-востоке возможен град, шквал, на севере и востоке в ночные и утренние часы ожидается туман, на юге местами ожидается усиление ветра с пыльной бурей.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман.
В Жамбылской области местами усиление ветра — 15−20 м/с, днем гроза, возможны град, шквал.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усиление ветра — 15−20 м/с, с пыльной бурей.
Днем в Карагандинской области ожидается местами гроза, усиление ветра — 15−20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами гроза, ветер — 15−20 м/с, ночью и утром туман.
На большей части Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, местами Южно-Казахстанской, Жамбылской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырауской, местами Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается сильная жара.