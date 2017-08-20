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07:01 (мск), источник: Sputniknews.kz

Ясная погода сохранится в Казахстане в воскресенье

Дождь возможен в центральных и восточных регионах республики.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 69% 760 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 авг — Sputnik. Большая часть территории Казахстана по-прежнему находится под влиянием антициклона, с чем сохраняется погода без осадков, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

По прогнозу синоптиков, на юго-востоке, центре и востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на юго-востоке возможен град, шквал, на севере и востоке в ночные и утренние часы ожидается туман, на юге местами ожидается усиление ветра с пыльной бурей.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами ожидается туман.

В Жамбылской области местами усиление ветра — 15−20 м/с, днем гроза, возможны град, шквал.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усиление ветра — 15−20 м/с, с пыльной бурей.

Днем в Карагандинской области ожидается местами гроза, усиление ветра — 15−20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами гроза, ветер — 15−20 м/с, ночью и утром туман.

На большей части Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, местами Южно-Казахстанской, Жамбылской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской, местами Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается сильная жара.

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