Ясная погода сохранится в Казахстане в воскресенье

АСТАНА, 20 авг — Sputnik. Большая часть территории Казахстана по-прежнему находится под влиянием антициклона, с чем сохраняется погода без осадков, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

По прогнозу синоптиков, на юго-востоке, центре и востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на юго-востоке возможен град, шквал, на севере и востоке в ночные и утренние часы ожидается туман, на юге местами ожидается усиление ветра с пыльной бурей.