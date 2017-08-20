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06:18 (мск), источник: ТАСС

Солнечно и до 32 градусов тепла будет в столичном регионе

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Солнечная, жаркая погода ожидается в воскресенье в Московском регионе. Как сообщили в Росгидромете, воздух прогреется до 32 градусов.

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Источник: РИА "Новости"

«Будет преимущественно солнечно, без осадков. В Москве температура воздуха составит 30−32 градуса, по области будет от 27−32 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер южной четверти, 3−8 м/с.

В понедельник антициклон продолжит удерживать тепло в столичном регионе. Ночью столбики термометров покажут в Москве 16−18 (в центре до 20−22 градусов), в Подмосковье будет от 13 до 18 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до 29−31 градуса, по области — 27−32 градуса. Ветер юго- восточный и южный, 3−8 м/с.

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