Автобус изменил трассу движения из-за ремонта в Челябинске

Работы в районе пересечения улиц Первой Пятилетки и Марченко планирую завершить к утру 26 августа. До этого времени автобусы от улицы Мамина к ЮУрГУ и в обратном направлении будут вместо улицы Первой Пятилетки следовать по улице Салютной, минуя остановку «Швейная фабрика».