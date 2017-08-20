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10:00 (мск), источник: АиФ Челябинск

Автобус изменил трассу движения из-за ремонта в Челябинске

Изменения коснулись маршрута № 4.

Трасса движения автобусного маршрута № 4 временно изменилась в Челябинске из-за ремонта теплотрассы в Тракторзаводском районе, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Работы в районе пересечения улиц Первой Пятилетки и Марченко планирую завершить к утру 26 августа. До этого времени автобусы от улицы Мамина к ЮУрГУ и в обратном направлении будут вместо улицы Первой Пятилетки следовать по улице Салютной, минуя остановку «Швейная фабрика».

Напомним, ограничения для автомобилистов действуют также на улице Тимирязева: движение напротив дома № 19 будет закрыто до 26 августа.

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