Автобус изменил трассу движения из-за ремонта в Челябинске
Изменения коснулись маршрута № 4.
Изменения коснулись маршрута № 4.
Трасса движения автобусного маршрута № 4 временно изменилась в Челябинске
Работы в районе пересечения улиц Первой Пятилетки и Марченко планирую завершить к утру 26 августа. До этого времени автобусы от улицы Мамина к ЮУрГУ и в обратном направлении будут вместо улицы Первой Пятилетки следовать по улице Салютной, минуя остановку «Швейная фабрика».
Напомним, ограничения для автомобилистов действуют также на улице Тимирязева: движение напротив дома № 19 будет закрыто до 26 августа.