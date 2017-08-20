В понедельник сотни домов Владивостока останутся без воды

Сегодня многим владивостокцам придётся запастись холодной водой, чтобы не испытывать проблем в понедельник 21 августа. Поставщик услуги — «Приморский водоканал» — заранее предупредил горожан об отключениях. Он связаны с ремонтом объектов, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сайт краевого предприятия.