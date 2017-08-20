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10:05 (мск), источник: Восток Медиа

В понедельник сотни домов Владивостока останутся без воды

Во всех случаях причиной стал ремонт объектов «Приморского водоканала».

Источник: Восток Медиа

Сегодня многим владивостокцам придётся запастись холодной водой, чтобы не испытывать проблем в понедельник 21 августа. Поставщик услуги — «Приморский водоканал» — заранее предупредил горожан об отключениях. Он связаны с ремонтом объектов, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сайт краевого предприятия.

Так, с 9 до 15 часов водоснабжение прервётся на Волховской, 26а, Корнилова, 8 и Невской, 33. Гораздо больше зданий — в списке отключений с 9 до 13 часов:

Волгоградская, 3 — 21, 21/1, 12 — 30;.

Волховская, 2, 26а, 27, 29, 31;.

Гамарника, 5 — 23;.

Героев Варяга, 2 — 10, 7, 11;.

Днепровская, 19, 98в;.

Днепропетровская, 15 — 57, 16 — 38;.

Иртышская, 18, 26, 26а, 26б, 28а, 30, 30а, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 40, 40а, 40/2, 42, 44, 46, 48, 50;.

Иртышский переулок, 5, 11;.

Карбышева, 4 — 54, 9 — 25, 57;.

Корнилова, 15 — 23;.

Краснодонская, 2, 4, 6, 9, 11;.

Металлургическая, 1 — 27;.

Мичуринская, 3 — 23, 23а, 4;.

Невская, 33;.

Постышева, 33 — 49, 36 — 42;.

Тухачевского, 24 — 72, 53;.

Ульяновская, 2 — 12/3, 7;.

Уссурийский переулок, 1;.

Шошина, 3 — 37, 6 — 18.

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