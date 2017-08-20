В понедельник сотни домов Владивостока останутся без воды
Во всех случаях причиной стал ремонт объектов «Приморского водоканала».
Во всех случаях причиной стал ремонт объектов «Приморского водоканала».
Сегодня многим владивостокцам придётся запастись холодной водой, чтобы не испытывать проблем в понедельник 21 августа. Поставщик услуги — «Приморский водоканал» — заранее предупредил горожан об отключениях. Он связаны с ремонтом объектов, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на сайт краевого предприятия.
Так, с 9 до 15 часов водоснабжение прервётся на Волховской, 26а, Корнилова, 8 и Невской, 33. Гораздо больше зданий — в списке отключений с 9 до 13 часов:
Волгоградская, 3 — 21, 21/1, 12 — 30;.
Волховская, 2, 26а, 27, 29, 31;.
Гамарника, 5 — 23;.
Героев Варяга, 2 — 10, 7, 11;.
Днепровская, 19, 98в;.
Днепропетровская, 15 — 57, 16 — 38;.
Иртышская, 18, 26, 26а, 26б, 28а, 30, 30а, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 40, 40а, 40/2, 42, 44, 46, 48, 50;.
Иртышский переулок, 5, 11;.
Карбышева, 4 — 54, 9 — 25, 57;.
Корнилова, 15 — 23;.
Краснодонская, 2, 4, 6, 9, 11;.
Металлургическая, 1 — 27;.
Мичуринская, 3 — 23, 23а, 4;.
Невская, 33;.
Постышева, 33 — 49, 36 — 42;.
Тухачевского, 24 — 72, 53;.
Ульяновская, 2 — 12/3, 7;.
Уссурийский переулок, 1;.
Шошина, 3 — 37, 6 — 18.