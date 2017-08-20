Участницы «Ты супер! Танцы» от Беларуси: все только начинается

Источник: Sputnik.by

В высотной гостинице в Москве, куда поселили всех участников международного конкурса «Ты супер! Танцы», не протолкнуться — на каждом этаже гуляют дети, кто-то общается с новыми друзьями, кто-то делает растяжки, кто-то меряется силами в борцовском поединке… Отыскать среди почти полутора сотен конкурсантов двух представительниц Беларуси оказалось не так-то просто. Получился настоящий квест — известны были только номера комнат, а дальше пришлось побегать по этажам и коридорам.

Набраться опыта и завести друзей

Первой мы нашли 14-летнюю Марию Радионову из Минска.

«Маша воспитывается в нашей семье с трех лет. Мы сразу же обнаружили у нее талант — пришли в детскую студию в Минске, а хореограф сказала, что девочка очень способная, гибкая, ее срочно нужно отдавать на художественную гимнастику, — с гордостью рассказывает о конкурсантке приемная мама девочки Анжелика Филиппова, которая приехала в Москву вместе с дочкой. — Так мы пошли на гимнастику, Машу сразу взяли в школу олимпийского резерва. Правда, параллельно мы ходили на фигурное катание, и там нас тоже взяли в школу олимпийского резерва. Разрывались на несколько частей. Потом пошли еще и на танцы…».

Как говорит Анжелика Филиппова, танцами Маша занималась с пяти до 11 лет. Дальше и партнер ушел в айкидо, и Машу взяли в национальную сборную по художественной гимнастике, пришлось перейти из обычной школы в училище олимпийского резерва — времени уже ни на что другое не осталось.

«Но на гимнастике каждый день присутствовала хореография, поэтому танцы Маша не забывала. А потом решила в свои выходные дни — субботу и воскресенье — снова пойти заниматься танцами. Все хорошо, но из-за них Маша решила бросить спорт. Год я боролась-боролась, уговаривала остаться в национальной сборной, но в итоге Маша сама пришла к главному тренеру юниорской сборной и сказала, что не хочет больше заниматься гимнастикой. Так остались только танцы», — вздыхает Анжелика и с укоризной посматривает на дочь.

«Да, мне просто очень нравятся танцы. Больше, чем гимнастика», — как бы оправдываясь перед мамой, говорит Маша и рассказывает, что приехала на конкурс «Ты супер! Танцы» именно благодаря ей. Мама увидела в интернете объявление о кастинге и предложила попробовать.

«Правда, вначале я сомневалась — пришла к преподавателям нашего клуба El Gato Dance Center и спросила, смогу ли участвовать в таком конкурсе, а они мне ответили, что конечно. Еще и подарок сделали — сняли видео с моим танцем для кастинга и подарили мне запись, а я отправила ее в Москву», — говорит Маша.

«Что я жду от конкурса? Хочу набраться опыта и завести новых друзей. Хочу ли победить? Хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах — так мне мама все время говорит. Так что не будем бежать впереди планеты всей. Все только начинается. Сейчас я хочу просто работать, работать и работать — оттачивать свой танец», — признается Мария Радионова.

За меня будут болеть в Беларуси и… в Италии

Не менее сложно было отыскать и вторую участницу конкурса «Ты супер! Танцы» от Беларуси — 15-летнюю Каролину Тумашевич. Наконец, едва ли не отчаявшись, мы присели в фойе отеля на первом этаже, и мимо нас прошла, а точнее протанцевала смуглая девчушка в очках. Оказалось, это и есть Каролина.

Вместе со своим воспитателем — Любовью Пацовской она приехала из Великолетчанского детского дома Витебской области.

«Я танцую уже десять лет. Помню, когда попала в детский дом, а мне тогда было шесть лет, нужно было выступить на каком-то мероприятии. Воспитатели вначале хотели посмотреть, на что я способна, но когда я начала танцевать, сомнения отпали. С этого все и началось — теперь я не представляю свою жизнь без танцев», — говорит Каролина и признается, что любит еще и петь. Все, кроме оперных арий. Хотя в этом нет ничего удивительного — в конкурсантке течет цыганская кровь.

О конкурсе «Ты супер! Танцы» Каролина узнала от директора детдома. «Она сказала, что у меня талант, в детском доме я танцую лучше всех и можно попробовать подать заявку. Когда я это услышала, очень обрадовалась, была счастлива, потому что давно мечтала попасть на такую программу», — призналась конкурсантка.

До этого самой большой сценой Каролины был концерт в Витебске — танцевальное соревнование среди воспитанников детских домов, где ее команда заняла первое место. О выступлении в Москве девушка могла только мечтать. И эта мечта сбылась.

«Когда я узнала, что прошла кастинг, и меня приглашают на конкурс “Ты супер! Танцы”, я сразу же поделилась радостью со всеми своими итальянскими родственниками. И за меня будут болеть не только в родном детдоме, Витебске и Беларуси, но и в Италии!» — радостно сообщила Каролина.

«У нашего детдома замечательные связи с Италией. И наших детей два раза в год — летом и зимой — на оздоровление и отдых берут итальянские семьи. Так что в Италии у Каролины на самом деле есть полноценная семья — мама с папой, братья, сестры, дяди и тети. Она потому и смуглая такая — только что вернулась из Италии и сразу поехала на конкурс в Москву», — поясняет воспитательница детдома Любовь Пацовская.

«А о чем ты мечтаешь — наверное, победить?» — спрашиваю Каролину перед тем, как уйти.

«Нет, для меня победа не главное. Я очень хочу принять участие в конкурсе, узнать что-то новое, познакомиться с людьми. В дальнейшем мне это очень пригодится в жизни. Конечно, я буду стремиться выиграть, пройти во второй тур. Но если не получится, сильно не расстроюсь. То, что я прошла кастинг на этот конкурс и вообще сюда приехала — для меня и так большая победа», — сказала на прощание Каролина.

Проект «Ты супер! Танцы» стартует в сентябре 2017 года. Совсем скоро более 140 юных танцоров продемонстрируют свои хореографические способности и докажут, что танцевать может каждый.