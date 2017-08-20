Самый точный прогноз погоды в Молдове на 21 и 22 августа

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, воскресенье, 20 августа, по всей стране останется жаркая погода. «Желтый код» метеоопасности сегодня завершает свое действие.

В заключительный день недели в большинстве районов сохранится жаркая погода. Максимальная температура воздуха достигнет +33, +35 градусов по Цельсию. 21 августа жара спадет.

По всей республике 20 августа будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

На севере температура воздуха составит днем +30, +33 градуса, ночью +17, +20. В центре республики ожидается от +31, +34 в дневные часы и +18, +21 — ночью. На юге температура поднимется до +32, +35 градусов днем и +19, +22 в ночные часы.

Атмосферное давление ожидается в пределах нормы. Ветер юго-восточный до 1−6 метров в секунду.

В понедельник так жарко уже не будет. В центре и на севере пройдут грозовые дожди. Так что температура воздуха упадет до +20, +25 на севере и до +26, +31 — в остальных районах страны. 22 августа синоптики обещают грозовые дожди на юге и в центре страны. Температура еще снизится — до +21, +26 градусов.

Традиции

20 августа — день памяти святой мученицы Марины и преподобного Пимена. Народные названия дня: Марины-Пимены, Марины-малины, Малинник. Окончание времени сбора малины в садах и в лесах. До этого дня полагалось заготовить на зиму весь урожай малины.

Поскольку эта дата считалась «женской», те освобождались от всякой работы в поле и по дому. За исключением совсем уж неотложной: ребенка покормить, пеленки постирать, за скотиной присмотреть.

Особым почтением в этот день пользовались аисты. Они в это время готовятся к отлету в теплые края. Аиста почитали как символ почтительности к родителям (считалось, что молодые аисты во время продолжительного перелета несут на себе старых и ослабевших сородичей), нежности, привязанности к детям. Эта птица символизирует новую жизнь, приход весны, удачу, считается символом материнства, домашнего очага и семейного счастья.

20 августа на столе обязательно были пироги с малиновой начинкой — этим отмечали завершение лета.

Начинали 20 августа сеять озимые. В этот день обычно завершалась пора летних гроз.

Народные приметы на 20 августа

Хорошей приметой считается, если аист обустроил гнездо на крыше дома — это предвещает огромное счастье, богатство, и даже пополнение в семействе! И, напротив, убить аиста считалось страшным, несмываемым грехом.

Если 20 августа аисты уже улетают в теплые края, значит, будет ранняя и холодная осень.

Если в паутине не видно пауков, погода скоро испортится. Пена на воде в реках, а также алый рассвет означали — быть дождю.

Мало облаков на небе — к жаркому дню. Облака выстилаются на горизонте в одну линию — к дождю. Петухи громко и дружно поют — следующий день обещает быть жарким.

Табак в трубке и в сигаретах быстро сыреет на улице — к дождю. Утром выглянула радуга — к дождю. Радуга вечером — к погожему дню.

Если 20 августа луна в бледном кольце, значит, будет ветер и дождь. Кольцо вокруг Луны алое — к ветреной, но сухой погоде. Перед рассветом по воде стелется туман — к ясному дню.