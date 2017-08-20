Иван Ургант надел форму велокоманды «Астана»

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 авг — Sputnik. Известный российский телеведущий Иван Ургант облачился в форму велокоманды «Астана».

Ургант не стал раскрывать интригу: объяснений, почему на нем спортивная одежда клуба, не последовало. Подпись к фотографии в соцсети юмористическая: «Казахское кватроченто #вожиданииавтобуса».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BX-vL0dlHOJ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Казахское кватроченто #вожиданииавтобуса</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Иван Ургант (@urgantcom) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-19T15:23:32+00:00">Aug 19, 2017 at 8:23am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Искусствоведческий термин «кватроченто» обозначает период в бурном развитии итальянского искусства, относящегося к XV веку. По всей видимости, Ургант шутливо обозначил так фотографию, чтобы представить ее, как картину живописца.

Меньше чем за сутки публикация набрала более 200 тысяч «лайков».

Большинство комментаторов отнеслось к фотографии положительно. Многие пользователи отметили, что Иван Ургант похудел, обсуждение фотографии временами начало уходить в сторону споров о способах сбросить лишний вес, кто-то пытался угадать локацию на фото и остановку якобы в Астане, на которой сделан снимок.

Некоторое объяснение фотографии Урганта можно найти на странице известного в Instagram казахстанского велогонщика, а ныне генерального менеджера велокоманды «Астана» Александра Винокурова. Три дня назад он опубликовал селфи с российским телеведущим с подписью «работаем с urgantcom (ник команды Урганта в Instagram — прим.)». Но до сих пор остается неизвестным характер этой совместной работы.

Накануне стартовала супервеломногодневка «Вуэльта 2017». Еще в прошлом году стало известно, что Иван Ургант является поклонником велоспорта и команды «Астана», кроме того, лично знаком с Александром Винокуровым.