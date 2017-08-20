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09:07 (мск), источник: Sputniknews.kz

Иван Ургант надел форму велокоманды «Астана»

Российский шоумен и ведущий телепередач опубликовал фотографию в форме и с загадочной подписью.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 авг — Sputnik. Известный российский телеведущий Иван Ургант облачился в форму велокоманды «Астана».

Ургант не стал раскрывать интригу: объяснений, почему на нем спортивная одежда клуба, не последовало. Подпись к фотографии в соцсети юмористическая: «Казахское кватроченто #вожиданииавтобуса».

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Искусствоведческий термин «кватроченто» обозначает период в бурном развитии итальянского искусства, относящегося к XV веку. По всей видимости, Ургант шутливо обозначил так фотографию, чтобы представить ее, как картину живописца.

Меньше чем за сутки публикация набрала более 200 тысяч «лайков».

Большинство комментаторов отнеслось к фотографии положительно. Многие пользователи отметили, что Иван Ургант похудел, обсуждение фотографии временами начало уходить в сторону споров о способах сбросить лишний вес, кто-то пытался угадать локацию на фото и остановку якобы в Астане, на которой сделан снимок.

Некоторое объяснение фотографии Урганта можно найти на странице известного в Instagram казахстанского велогонщика, а ныне генерального менеджера велокоманды «Астана» Александра Винокурова. Три дня назад он опубликовал селфи с российским телеведущим с подписью «работаем с urgantcom (ник команды Урганта в Instagram — прим.)». Но до сих пор остается неизвестным характер этой совместной работы.

Накануне стартовала супервеломногодневка «Вуэльта 2017». Еще в прошлом году стало известно, что Иван Ургант является поклонником велоспорта и команды «Астана», кроме того, лично знаком с Александром Винокуровым.

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