В Великобритании обнаружили редкую золотую подвеску VI века
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Находка была сделана британцем по фамилии Прат, который исследовал местность в графстве Норфолк при помощи металлоискателя. Предполагается, что золотая подвеска была сделана во Франции.
«Сначала показалось, что это золотая горловина флакона, однако когда я присмотрелся, то понял, что это
Специалист по археологическим находкам Адриан Марсден также подтвердил, что найденная подвеска представляет собой редкий экземпляр древних украшений и сделана из золота высокой пробы.
По данным телеканала, находка будет направлена в Британский музей для оценки.