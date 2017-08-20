В прокуратуру Темиртау пожаловались родственники скончавшегося в Китае актера

Как сообщила его сестра Олеся Бердникова, цель обращения в прокуратуру — выяснить причину отправки туристов местной турфирмой без оформления медицинской страховки.
«Если турфирма нарушила закон, проигнорировав оформление этого важного документа, то ее нужно привлечь к ответственности», — сообщила Олеся.
В прокуратуре сообщили, что заявление от родственницы актера действительно поступило.
«География наших полномочий ограничена. Речь идет об инциденте в Китае, поэтому материал направлен в Министерство культуры и спорта, который курирует туризм, для выяснения всех обстоятельств в китайской клинике», — сообщили в прокуратуре.
Напомним, в июле 43-летний Алексей Шумский впал в кому в Китае, куда он поехал отдыхать, будучи в трудовом отпуске. Актер перед поездкой не оформил медицинскую страховку. Спустя несколько дней он скончался в реанимации в Урумчи. Актер театра юного зрителя Темиртау во время празднования Дня работников культуры в этом году был признан лучшим актером года и получил диплом и премию акима Карагандинской области.