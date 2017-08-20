В прокуратуру Темиртау пожаловались родственники скончавшегося в Китае актера

Источник: Kazinform

Как сообщила его сестра Олеся Бердникова, цель обращения в прокуратуру — выяснить причину отправки туристов местной турфирмой без оформления медицинской страховки.

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«Если турфирма нарушила закон, проигнорировав оформление этого важного документа, то ее нужно привлечь к ответственности», — сообщила Олеся.

В прокуратуре сообщили, что заявление от родственницы актера действительно поступило.

«География наших полномочий ограничена. Речь идет об инциденте в Китае, поэтому материал направлен в Министерство культуры и спорта, который курирует туризм, для выяснения всех обстоятельств в китайской клинике», — сообщили в прокуратуре.